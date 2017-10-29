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Умер Народный художник Беларуси Георгий Поплавский

30.10.2017 16:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт – Sputnik. Народный художник Беларуси Георгий Поплавский умер на 87-м году жизни, сообщили в Белорусском союзе художников.

Умер Народный художник Беларуси Георгий Поплавский
© Sputnik/ Руслан Кривобок
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Академик Национальной академии наук и Российской академии искусств Поплавский родился в Ровно (Украина) 15 февраля 1931 года. В 1955 году окончил Минское худучилище, в 1961 году – Белорусский театрально-художественный институт.

"Прощание с Георгием Поплавским пройдет 1 ноября в здании НАН Беларуси", – сообщили Sputnik в понедельник в БСХ.

Поплавский является один из именитых и заслуженных белорусских графиков и живописцев, расцвет его творчества пришелся на 60-е – 80-годы прошлого века. Он работал в различных техниках станковой и книжной графики, живописи. Известность Полавскому принесли, в первую очередь, графические циклы, среди которых "Память" (1968), "Браславщина – край озерный" (1971–1998), "Командиры" (1973), "Море Беринга" (1979), "Время длинных ножей" (1982), "Чернобыль. Деревья без листвы" (1987).

Также Поплавский сделал графические работы для большого количества книг с произведениями Янки Купалы, Якуба Коласа, Аркадия Кулешова, Владимира Короткевича, Василя Быкова, Алеся Адамовича.

Работы художника находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина, Центральном доме художника в Москве, Русском музее в Санкт-Петербурге, музеях Смитсоновского института в Вашингтоне.

 
Теги: Минск
 
 
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Прощание с мэтром белорусской графики пройдет в здании Национальной академии наук Беларуси 1 ноября.

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