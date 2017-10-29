Путин надеется в 100-летие революции преодолеть раскол общества

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Годовщина Октябрьской революции может быть воспринята в обществе России как символ преодоления раскола, разделившего страну, заявил в понедельник российский президент Владимир Путин.

Президент России выступил на заседании Совета по правам человека, действующего при главе государства и включающего в своей состав множество видных деятелей. Не обошел стороной в своей речи Путин и 100-летие революции, которое будут праздновать уже в следующий вторник.

"Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть — с ее великими победами и трагическими событиями", — сказал Путин.

Президент также добавил, что недавно открытый в Москве мемориал жертвам политических репрессий особенно актуален в преддверии 100-летия революции и указывает на готовность воспринимать историю России такой, какой она была.

Путин выразил уверенность в том, что Совет по правам человека и впредь будет работать на объединение российского общества и выступать "объективным, мудрым арбитром при разрешении любых, даже самых сложных проблем".

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