ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин надеется в 100-летие революции преодолеть раскол общества

30.10.2017 16:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Годовщина Октябрьской революции может быть воспринята в обществе России как символ преодоления раскола, разделившего страну, заявил в понедельник российский президент Владимир Путин.

Путин надеется в 100-летие революции преодолеть раскол общества
© Sputnik/ Алексей Тихомиров
Бордюгов: грядущий юбилей революции — это время для переосмысления

Президент России выступил на заседании Совета по правам человека, действующего при главе государства и включающего в своей состав множество видных деятелей. Не обошел стороной в своей речи Путин и 100-летие революции, которое будут праздновать уже в следующий вторник.

"Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть — с ее великими победами и трагическими событиями", — сказал Путин.

Президент также добавил, что недавно открытый в Москве мемориал жертвам политических репрессий особенно актуален в преддверии 100-летия революции и указывает на готовность воспринимать историю России такой, какой она была.

Путин выразил уверенность в том, что Совет по правам человека и впредь будет работать на объединение российского общества и выступать "объективным, мудрым арбитром при разрешении любых, даже самых сложных проблем".

Все новости о 100-летии революции — в материалах Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытие мемориала в память о жертвах политических репрессий президент РФ назвал свидетельством того, что страна научилась воспринимать историю такой, какая она...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Кочанова: исполкомам нужен жесткий контроль работы с населением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика