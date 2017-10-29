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Куда пойти на Хэллоуин-2017
30.10.2017 18:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
В канун Дня Всех Святых большинство заведений Минска проведут тематические вечеринки, посвященные Хэллоуину-2017.
Sputnik собрал 5 столичных вечеринок, чтобы вы знали, где в Минске пройдут самые интересные Хэллоуин — тусовки.
Хэллоуин в TNT Rock Club
Здесь обещают, что будет очень страшно, потому что соберутся все ведьмы и упыри Минска. В TNT покажут последний концерт группы Rammstein и сыграют белорусские рок-группы.
Где: TNT Rock Club. Во сколько: 19:30. Сколько стоит: вход свободный.
Halloween в "Друзьях"
В "Друзьях" ждут каждого, у кого действительно стальные нервы. В ресторане предлагают испытать судьбу, встретившись лицом к лицу со страхами. Пока что здесь больше загадок, так что это мероприятие точно подойдет любителям пощекотать нервы. В программе выступление кавер-бэнда.
Где: ресторан-пивоварня "Друзья". Во сколько: 20:00. Сколько стоит: вход свободный.
"Хэлоўін Party па-беларуску" в "Грай"
Эта вечеринка для тех, кто предпочитает активный отдых. Здесь вам и мастер-классы по вырезанию подсвечников из тыкв, и гадания, и квест-перфоманс, и даже Мафия с Крокодилом по-белорусски. Кроме того, гости смогут насладиться музыкой.
Где: ресторан "Грай". Во сколько: 21:00. Сколько стоит: вход свободный
"БГУИР Party. IEF's Birthday Party & Halloween Party" в Next club
Это будет не просто Хэллоуин-вечеринка, потому что в это время и в этом месте состоится также день рождения Инженерно-экономического факультета. Здесь обещают множество розыгрышей и призов. Кроме того, пришедших ждет конкурс на лучший костюм, бармен-шоу, аниматоры, много музыки и зажигательные танцы.
Где: Next club. Во сколько: 23.00. Сколько стоит: девушкам — бесплатно, парням — 20 рублей.
Halloween в "Plan B"
Отличный вариант для любителей петь даже в Хэллоуин. Обещают много "эликсира" от барменов, интересную программу и, конечно, много караоке.
Где: караоке "Plan B". Во сколько: 20:30. Сколько стоит: вход свободный
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