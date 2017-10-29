Молодая женщина с годовалым ребенком пропали в Шарковщинском районе

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Волонтеры и сотрудники РОВД разыскивают в Шарковщиннском районе местную жительницу и ее годовалого ребенка, которые бесследно исчезли десять дней назад, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Двадцатилетняя девушка и ее сын 2017 года рождения, по информации поисковиков, исчезли 19 октября.

В ПСО уточнили, что Елена Кукуть с сыном Тимофеем в последнее время жили в городском поселке Шарковщина на улице Краснодворской. В день исчезновения в 16:40 они ушли из дома в неизвестном направлении и пропали.

По данным поисковиков, до настоящего времени об их местонахождении ничего не известно.

В отряде сообщили приметы разыскиваемой: рост девушки – 166 сантиметров, волосы русые. На ней была синяя куртка с цифрами "92", джинсы и ботинки на каблуке.

В ПСО просят граждан, которые что-либо знают о пропавших, сообщить известные им сведения в "Ангел" или в милицию по телефону 102.