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Президента Бразилии выписали из больницы после операции
30.10.2017 19:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Бразильского президента Мишела Темера в понедельник выписали из больницы после того, как он перенес операцию на простате, сообщил портал G1.
© Sputnik/ Михаил Климентьев
По информации СМИ Бразилии, глава государства провел в госпитале три дня.
"Все хорошо, сейчас я собираюсь работать дома", – приводит G1 слова Темера.
В минувшую пятницу бразильскому президенту сделали операцию в связи с урологическими проблемами. Предположительно, Темер вернется на свое рабочее место уже в среду 1 ноября.
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Предположительно, Темер вернется на свое рабочее место уже в среду 1 ноября.
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