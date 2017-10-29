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Президента Бразилии выписали из больницы после операции

30.10.2017 19:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт – Sputnik. Бразильского президента Мишела Темера в понедельник выписали из больницы после того, как он перенес операцию на простате, сообщил портал G1.

Президента Бразилии выписали из больницы после операции
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Медики: президент Бразилии после операции чувствует себя хорошо

По информации СМИ Бразилии, глава государства провел в госпитале три дня.

"Все хорошо, сейчас я собираюсь работать дома", – приводит G1 слова Темера.

В минувшую пятницу бразильскому президенту сделали операцию в связи с урологическими проблемами. Предположительно, Темер вернется на свое рабочее место уже в среду 1 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Предположительно, Темер вернется на свое рабочее место уже в среду 1 ноября.

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