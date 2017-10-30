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Гуцу: надеюсь, Щербо стал другим человеком
30.10.2017 19:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу сожалеет, что назвала имя шестикратного олимпийского чемпиона белоруса Виталия Щербо в своем рассказе об изнасиловании 27-летней давности, сообщает телеканал "1+1".
© Sputnik/ Дмитрий Донской
В октябре Гуцу присоединилась к движении #Metoo, которое зародилось после того, как издание New York Times опубликовало результаты расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. На своей странице в Facebook украинка рассказал, что
"Все началось с того, что одна из моих клиенток прислала мне ссылку на хэштег #MeToo. Я поняла, что могу разделить боль женщин, связанную с неприятными воспоминаниями. В порыве отчаяния я назвала имя человека, с которым эта неприятная ситуация связана. Я освободилась от этого ужасного ощущения угнетенности. Но я сожалею, что назвала его имя", — заявила Гуцу.
Хотел добавить в друзья
"Дело в том, что это было много лет назад, и я надеюсь, что он стал другим человеком. Что эта ужасная ошибка – есть исключение из правил его жизни", — продолжила Гуцу.
Экс-гимнастка добавила, что перед тем, как обвинить Щербо в изнасиловании, она с ним не общалась. По словам Гуцу, их последний контакт был четыре года назад по ее же инициативе. "Я позвонила Виталию и сказала ему, что я знаю, что ты со мной сделал в 1991-м году. На что он мне сказал, что мне никто никогда в жизни не поверит", — уточнила она.
А в прошлом году, отметила Гуцу, уже сам Щербо пытался выйти с ней на связь. "Я знаю, что этот человек в прошлом году связывался со мной. Он хотел добавить меня в друзья на Facebook. Два раза. Я два раза удаляла его запрос", — сказала Гуцу.
Она добавила, что не знает мотивов Щербо, почему он хотел подружиться с ней в социальной сети. "Я просто удалила его запрос, потому что этот человек принес мне очень много боли", — заявила бывшая спортсменка.
Никакого пиара и денег
Гуцу подчеркнула, что, заявляя об изнасиловании, она не преследовала никаких корыстных целей. "Это совершенно не так. Это полная чушь! Повторюсь, что это было спонтанное чувство, вызванное переживаниями и плохими воспоминаниями из моей юности", — сказала она, добавив, что последние несколько лет она работает с психологами.
С этой историей закончено
В понедельник Гуцу сделала очередное заявление в
"Я сделала это, чтобы освободиться от плохих воспоминаний, которые преследовали меня много лет. Теперь я свободна и прощаю всех, кто мне навредил. Готова открыть новую главу в жизни", — заключила Гуцу.
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Экс-гимнастка в своем очередном заявлении простила всех, кто ей навредил, теперь она готова начать новую главу в жизни.
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