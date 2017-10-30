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Гуцу: надеюсь, Щербо стал другим человеком

30.10.2017 19:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу сожалеет, что назвала имя шестикратного олимпийского чемпиона белоруса Виталия Щербо в своем рассказе об изнасиловании 27-летней давности, сообщает телеканал "1+1".

Гуцу: надеюсь, Щербо стал другим человеком
© Sputnik/ Дмитрий Донской
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В октябре Гуцу присоединилась к движении #Metoo, которое зародилось после того, как издание New York Times опубликовало результаты расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. На своей странице в Facebook украинка рассказал, что в 1991 году она стала жертвой насилия со стороны Щербо. На следующий день после признания Гуцу заявила о намерении подать в суд на Щербо. Все это время официальных комментариев от белоруса касательно данной истории не было. В свою очередь его мать высказала уверенность, что Гуцу таким образом хочет заработать денег.

"Все началось с того, что одна из моих клиенток прислала мне ссылку на хэштег #MeToo. Я поняла, что могу разделить боль женщин, связанную с неприятными воспоминаниями. В порыве отчаяния я назвала имя человека, с которым эта неприятная ситуация связана. Я освободилась от этого ужасного ощущения угнетенности. Но я сожалею, что назвала его имя", — заявила Гуцу.

Хотел добавить в друзья

"Дело в том, что это было много лет назад, и я надеюсь, что он стал другим человеком. Что эта ужасная ошибка – есть исключение из правил его жизни", — продолжила Гуцу.

Экс-гимнастка добавила, что перед тем, как обвинить Щербо в изнасиловании, она с ним не общалась. По словам Гуцу, их последний контакт был четыре года назад по ее же инициативе. "Я позвонила Виталию и сказала ему, что я знаю, что ты со мной сделал в 1991-м году. На что он мне сказал, что мне никто никогда в жизни не поверит", — уточнила она.

А в прошлом году, отметила Гуцу, уже сам Щербо пытался выйти с ней на связь. "Я знаю, что этот человек в прошлом году связывался со мной. Он хотел добавить меня в друзья на Facebook. Два раза. Я два раза удаляла его запрос", — сказала Гуцу.

Она добавила, что не знает мотивов Щербо, почему он хотел подружиться с ней в социальной сети. "Я просто удалила его запрос, потому что этот человек принес мне очень много боли", — заявила бывшая спортсменка.

Никакого пиара и денег

Гуцу подчеркнула, что, заявляя об изнасиловании, она не преследовала никаких корыстных целей. "Это совершенно не так. Это полная чушь! Повторюсь, что это было спонтанное чувство, вызванное переживаниями и плохими воспоминаниями из моей юности", — сказала она, добавив, что последние несколько лет она работает с психологами.

С этой историей закончено

В понедельник Гуцу сделала очередное заявление в Facebook. На этот раз экс-гимнастка сказала слова благодарности всем, кто поддержал ее в это "трудное время". Она также выразила сожаление, что СМИ не поддержали ее. "Я закончила с этой историей. Ты должен сам себе помогать", — сказала она.

"Я сделала это, чтобы освободиться от плохих воспоминаний, которые преследовали меня много лет. Теперь я свободна и прощаю всех, кто мне навредил. Готова открыть новую главу в жизни", — заключила Гуцу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Экс-гимнастка в своем очередном заявлении простила всех, кто ей навредил, теперь она готова начать новую главу в жизни.

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