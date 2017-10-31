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Ветер не сильно повлиял на работу распределительных сетей - Белэнерго
31.10.2017 07:33 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветер не сильно повлиял на работу распределительных сетей. Соответствующее сообщение размещено в твиттер-аккаунте ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.
С 6.00 30 октября по 6.00 31 октября восстановлено электроснабжение в 108 населенных пунктах. Еще в 16 ведутся восстановительные работы.
Как сообщалось, в Беларусь
Ураган "Герварт" прошел по пяти странам Европы: Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше.
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветер не сильно повлиял на работу распределительных сетей. Соответствующее сообщение размещено в твиттер-аккаунте ГПО "Белэнерго",...
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