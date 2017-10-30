Война с памятниками в Европе: журналистское расследование

История белоруса, чей отец погиб на минном поле и лежит на польской земле в общей могиле со своими тремя павшими товарищами, стала основой для журналистского расследования.



© Sputnik/ Алексей Витвицкий Война с памятниками в Польше: победителей не будет

"Отец был на фронте с первого дня, под Сталинградом выходил из окружения. Прошел путь до заместителя командира батальона связи. Погиб на минном поле, ему нужно было установить связь, и он не мог ждать саперов. С четырьмя товарищами он подорвался на мине, на его могиле стояла памятная плита в честь всех четверых", — рассказал Анатолий Красный в пресс-центре Sputnik.

Отец Анатолия Красного был похоронен в Польше городе Кельце. В августе прошлого года он узнал о том, что кладбище в Кельце стало жертвой варварского обращения. Анатолий Матвеевич обратился в общество Красного Креста и к журналистам с просьбой узнать о состоянии могилы отца. В результате повествование об одной семье переросло в целый документальный фильм "Война за память".

Об истории отца Анатолий Матвеевич знает по рассказам матери и друзей отца, которые привезли его награды, среди них — орден Красной звезды. Отца Анатолий Матвеевич видел лишь раз в жизни, когда тот впервые приехал с фронта в 1945 году. Уходя на фронт в начале войны, он успел отправить семью в эвакуацию, супруга была в положении.



© Sputnik / Ирина Петрович Отец Анатолия Красного похоронен в Польше городе Кельце

"Как только мы выехали из Минска, увидели памятник расстрелянным чешским евреям. Заехали в белорусскую деревню — памятник землякам. В Польше мы этого не видели. Даже польским солдатам памятников мало. На кладбище, где захоронен отец, стоят памятники времен Первой мировой войны, а на месте памятников Второй мировой войны остались только плиты", — поделился впечатлением Анатолий Матвеевич.

В первый раз на могиле отца довелось побывать в 1980 году, удалось приехать в Кельце с матерью и супругой. Анатолий Матвеевич вспоминает, что рядом с могилой отца увидел тогда бюст, установленный в память погибшей юной девушки. Когда в этом году в рамках съемок документального фильма "Война за память" он снова посетил могилу отца, бюста уже не было, на его месте лежала плита.

"Многие устанавливают на плиты таблички, которые поясняют, кто именно захоронен, в какой части служил, где и когда родился, в каком звании был… Я решил, что когда вернусь на могилу отца, обязательно сделаю такую — а если не я, то мои дети", — рассказал Анатолий Матвеевич.

Автор фильма "Война за память", журналист АТН Наталья Бордиловская признала, что негативного отношения к местам захоронения советских солдат в Польше не встретили. Могилы ухожены и на ограде видна звезда. Но в Вене, где захоронен отец супруги Анатолия Матвеевича, ситуация другая — здесь памятников не касаются не только на кладбищах.

"В Вене стоит мемориал в память о советских воинах, и хоть встречаются нападки вандалов, с ними борются. Польша единственная страна из тех, где мы вели съемки, где так относятся к памятникам", — рассказала Бордиловская.

С 31 октября по 2 ноября зрители "Беларусь 1" смогут в эфире следить за журналистским расследованием, которое съемочная группа провела на территории Польши, Чехии, Австрии и Словении. Полную версию беседы с авторами документального фильма и инициатором расследования Анатолием Матвеевичем Красным смотрите на видео Sputnik.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу в Польше. По подсчетам Института национальной памяти, закон, предполагающий снос советских памятников, коснется более чем 450 монументов и надгробий по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. Это не может не вызывать обеспокоенность у потомков свыше 600 тысяч советских солдат, погибших при освобождении Польши, а также убитых немцами на территории этой страны около 700 тысяч советских военнопленных.