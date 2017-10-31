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Пограничники предупреждают о возможных очередях грузовиков на белорусско-польской границе

31.10.2017 09:22 — Новости Общества | БелТА  
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Пограничники предупреждают о возможных очередях грузовиков на белорусско-польской границе
Фото Гродненской пограничной группы

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие сутки возможны очереди из грузовиков на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в отделении информации и пропаганды Гродненской пограничной группы.

По информации польской стороны, в период с 16:00 до 20:00 31 октября и с 6:00 до 20:00 1 ноября (время белорусское) вводится временный запрет на движение большегрузного транспорта общей массой более 12 т по дорогам общего пользования Республики Польша.

"В связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе. Обращаем внимание грузоперевозчиков на выбор оптимальных маршрутов движения в указанное время", - отметили в Гродненской пограничной группе. Информацию об обстановке в пунктах пропуска можно получить на информационном портале Госпогранкомитета.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие сутки возможны очереди из грузовиков на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в отделении информации и...

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