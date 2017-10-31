Чрезвычайных ситуаций из-за непогоды не произошло - МЧС

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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайных ситуаций из-за непогоды не произошло, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"По оперативным данным на сегодняшнее утро, происшествий из-за ветра нет", - проинформировали в МЧС. Как отметили спасатели, при этом прогноз погоды на сегодня неблагоприятный.

Как сообщалось, в Беларусь пришел ураган "Герварт". На 30 октября был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Во многих районах 31 октября сохранится ветер порывами до 15-22 м/с. Дальше циклон будет медленно двигаться за пределы Беларуси.

Ураган "Герварт" прошел по пяти странам Европы: Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше. Шесть человек погибли: по двое в Польше, Чехии и Германии. Данных о точном количестве пострадавших нет.

В Чехии и Польше из-за непогоды без электроэнергии оказались тысячи людей. В Чехии частично прервано железнодорожное сообщение. В немецком железнодорожном концерне Deutsche Bahn информировали, что стихия нанесла значительный ущерб на нескольких ключевых маршрутах. В Берлине введен режим чрезвычайной ситуации. На один из немецких островов выбросило 225-метровый грузовой корабль Glory Amsterdam.-0-

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