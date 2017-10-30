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Стала известна стоимость проездных в Минске с 1 ноября

31.10.2017 09:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Опубликовано решение Мингорисполкома о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте, там указаны новые цены на проездные билеты, которые будут установлены с 1 ноября этого года.

Стала известна стоимость проездных в Минске с 1 ноября
© Sputnik/
Проезд на общественном транспорте Минска подорожает

Столичные власти накануне приняли решение поднять стоимость проезда в транспорте Минска: талоны на наземный транспорт будут стоить со среды 60 копеек, жетоны на метро — 65 копеек.

Решение Мингорисполкома о повышении тарифов на проезд опубликовано во вторник. В документе, помимо новых цен на талоны и жетоны, указана и стоимость проездных билетов на городской общественный транспорт.

Так, проездной на месяц без лимита поездок на все виды транспорта будет стоить 49,61 рублей, аналогичный на десять дней — 17,41 рублей. На 30 дней без лимита поездок в одном наземном транспорте (троллейбус, трамвай или автобус) — 27 рублей, в метро — 29,25.

В среднем подорожали проездные билеты на транспорт в столице на 12-13%. С ценами на них вы можете ознакомиться в документе МГИК.

Стоимость проездных билетов в Минске, как и в других регионах страны, далека от стоимости возмещения реальных затрат на расходы по содержанию общественного транспорта. Столичные чиновники неоднократно предлагали поднять цену до уровня стопроцентного возмещения затрат, однако пока рост стоимости проезда происходит постепенно — по пять копеек в год.

 
Теги: Минск
 
 
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Проезд в общественном транспорте подорожает уже со среды: талоны и жетоны станут дороже на пять копеек.

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