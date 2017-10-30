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Наследники Майкла Джексона за год заработали на его имени $75 млн

31.10.2017 09:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Наследники скончавшегося восемь лет назад американского поп-певца Майкла Джексона в 2017-м заработали 75 миллионов долларов, свидетельствуют данные издания Forbes.

Американское издание составило рейтинг самых богатых покойных знаменитостей в этом году.

Наследники Майкла Джексона за год заработали на его имени млн
© AFP/ BEN STANSALL
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По данным Forbes, Майкл Джексон, скончавшийся в 2009 году, в 2017-м "заработал" еще 75 миллионов долларов — благодаря доле в лейбле EMI и вышедшему в сентябре сборнику композиций "Scream". Эти деньги получили наследники артиста.

В тройку лидеров вошел также спортсмен Арнольд Палмер и карикатурист Чарльз Шульц — их наследие посмертно принесло 40 и 38 миллионов долларов соответственно.

Кроме того, в рейтинг вошли Дэвид Боуи, Принс, Боб Марли, Элизабет Тейлор и даже физик Альберт Эйнштейн — его годовой "доход" составил десять миллионов долларов.

Возглавлял аналогичный рейтинг Джексон и в прошлом году — тогда его наследие принесло рекордные 825 миллионов долларов, в основном благодаря доле в звукозаписывающем лейбле. В целом же несколько лет подряд имена в рейтинге практически не меняются.

 
Теги: Минск
 
 
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Артист возглавил рейтинг самых богатых покойных знаменитостей в этом году.

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