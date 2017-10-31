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Проверка системы оповещения пройдет в Беларуси на телеканалах 31 октября
31.10.2017 10:14 — Новости Общества | БелТА
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка системы оповещения пройдет в Беларуси на телеканалах 31 октября, сообщили БЕЛТА в МЧС.
На девяти республиканских телеканалах будет запущена бегущая строка "Техническая проверка системы оповещения". Начнется передача сообщения с 11.30.
В МЧС добавили, что текстовое оповещение будет, в частности, на телеканалах Белтелерадиокомпании, "РТР- Беларусь", СТВ, ОНТ.-0-
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка системы оповещения пройдет в Беларуси на телеканалах 31 октября, сообщили БЕЛТА в МЧС. На девяти республиканских...
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