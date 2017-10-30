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Пограничники предупредили об очередях на польском направлении

31.10.2017 10:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Гродненские пограничники предупредили о возможных очередях из большегрузных автомобилей на польском направлении во вторник и среду.

Пограничники предупредили об очередях на польском направлении
© Фото: ГТК Беларуси
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По состоянию на утро 31 октября, польское направление свободно от очередей. Очереди из большегрузов есть на литовском направлении. В общей сложность на выезд из Беларуси в 4 пунктах пропуска на литовской границе стоит около 270 фур.

"Польская сторона предупредила, что 31 октября с 16.00 до 20.00 и 1 ноября с 6.00 до 20.00 (по белорусскому времени) будет временно запрещено движение большегрузных автомобилей массой более 12 тонн по польским дорогам общего пользования", — сообщили Sputnik во вторник в Гродненской пограничной группе.

Там отметили, что в связи с данным запретом не исключено образование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе.

Пограничники посоветовали грузоперевозчикам выбирать другие маршруты движения в указанное время и напомнили, информация об очередях в пунктах пропуска можно получить на сайте ГПК.

 
Теги: Минск
 
 
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Польша введет временный запрет на пересечение грузовиками польско-белорусской границы 31 октября и 1 ноября.

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