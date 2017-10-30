Житель Витебска одолжил у знакомых 120 тысяч долларов и скрылся

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Более 120 тысяч долларов присвоил за год (с сентября 2014 года по июль 2015 года) 25-летний житель Витебска Вадим Дронов. В настоящее время он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, которое расследует Витебский городской отдел Следственного комитета, сообщили в управлении СК по Витебской области.

По данным следствия, Дронов брал деньги взаймы у жителей Витебска и обманывал своих заемщиков.

"Часть полученных денежных средств зафиксирована в расписках, которые он написал потерпевшим. Следователями установлено 6 потерпевших, которые передали в общей сумме более 120 000 долларов США", — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Когда по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, подозреваемый предпочел скрыться. Следствие тем временем собирало доказательства, которые в итоге позволили следователям предъявить Дронову обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество в особо крупном размере).



© Sputnik / Анна Нефедова Дело беглого вертикальщика: наодалживал полмиллиона долларов и сбежал

Дронова объявили в международный розыск. Прокурор санкционировал избрать к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мошенника задержали в октябре на территории Смоленской области России. Его автомобиль остановили для проверки документов. В ходе проверки выяснилось, что водитель находится в Федеральном розыске за пределами Республикой Беларусь.

Следователи уже подготовили документы для экстрадиции обвиняемого в Беларусь.

Между тем Витебский ГОСК обращается к гражданам, которым что-либо известно о противоправной деятельности Дронова, или пострадавшим от его мошеннических действий, с просьбой сообщить об этом следователям по телефонам: 8 (0212) 462187, +375 29 5154586.