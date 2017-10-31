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Ветреная погода с осадками сохранится в Беларуси 1 ноября

31.10.2017 11:47 — Новости Общества | БелТА  
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Ветреная погода с осадками сохранится в Беларуси 1 ноября
Фото из архива

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветреная погода с осадками сохранится в Беларуси 1 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах, днем на большей части территории Беларуси пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами будет слабый туман. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, ночью порывы достигнут 14 м/с, по востоку местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, по западу - до плюс 3. Днем будет от 1 до 7 градусов тепла, по Брестской и Гродненской областям - до плюс 9 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветреная погода с осадками сохранится в Беларуси 1 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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