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Ветреная погода с осадками сохранится в Беларуси 1 ноября
31.10.2017 11:47 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветреная погода с осадками сохранится в Беларуси 1 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах, днем на большей части территории Беларуси пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами будет слабый туман. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, ночью порывы достигнут 14 м/с, по востоку местами до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, по западу - до плюс 3. Днем будет от 1 до 7 градусов тепла, по Брестской и Гродненской областям - до плюс 9 градусов.-0-
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветреная погода с осадками сохранится в Беларуси 1 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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