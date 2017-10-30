Белорусские спортсмены за золото Игр-2018 получат $150 тыс.

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Установлен размер денежного вознаграждения для белорусских спортсменов, которые завоюют награды на Олимпийских играх 2018 года, сообщает Sputnik.

Зимние Игры пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля. Во время соревнований будут разыграны 102 комплекта наград в 13 видах спорта.



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"Распоряжением президента утвержден порядок цифр по аналогии с Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро: за золотую медаль — 150 тысяч долларов, за серебро — 75 тысяч, за бронзу — 50 тысяч", — сказал на пресс-конференции в Минске заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь, шеф миссии белорусской команды на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Александр Барауля.

Он добавил, что сумма призовых также установлена и для паралимпийцев: 50 тысяч (золото), 30 тысяч (серебро) и 20 тысяч (бронза).

"У нас эти цифры не вызывают никаких претензий", — подчеркнул Барауля.

Напомним, на Играх-2014 в Сочи представители Беларуси за золото получали 110 тысяч евро, за серебро — 55 тысяч, за бронзу — 37 тысяч.