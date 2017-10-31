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Национальный аэропорт Минск прокомментировал ситуацию со сбежавшим котом

31.10.2017 12:09 — Новости Общества | БелТА  
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Национальный аэропорт Минск прокомментировал ситуацию со сбежавшим котом

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск пояснил ситуацию со сбежавшим от хозяев котом, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 29 октября. В Национальный аэропорт Минск из Санкт-Петербурга прибыли 3 пассажира, перевозившие с собой четырех котов. Через минский аэропорт пассажиры двигались транзитом, направляясь на рейс до Женевы.

При регистрации на рейс в момент сдачи переносок животных на стойке негабаритного багажа аэропорта один из котов оцарапал своего хозяина, который настойчиво пытался достать свое животное из переноски, надев перчатки.

Кот вырвался из рук хозяина и убежал. Владелец кота и его спутники своевременно прошли необходимые предполетные процедуры и вылетели в Женеву. Оставшиеся у них животные благополучно прошли ветеринарный контроль и были вывезены их владельцами в Швейцарию.

"В ходе просмотра видеозаписи камер видеонаблюдения сообщаем следующее: сотрудник аэропорта, находившийся на стойке негабаритного багажа к побегу кота не имеет никакого отношения. Сотрудники служб аэропорта были оповещены о пропавшем животном и сделали все возможное для находки беглеца", - рассказали в аэропорту.

Нахождение сбежавшего животного на территории Национального аэропорта Минск в настоящее время не подтверждается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск пояснил ситуацию со сбежавшим от хозяев котом, сообщает БЕЛТА. Инцидент произошел 29 октября. В...

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