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БАТЭ заплатил штраф УЕФА, теперь подает в суд на болельщика с флагом

31.10.2017 12:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ принял решение подать в суд на болельщика Александра Венгерского, выбежавшего на поле в матче Лиги Европы против лондонского "Арсенала", сообщили Sputnik в пресс-службе "желто-синих".

В сентября в матче группового раунда ЛЕ на "Борисов-Арене" между БАТЭ и "Арсеналом" на поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом. Нарушителя задержала служба безопасности стадиона. В октябре дисциплинарная комиссия УЕФА вынесла вердикт по этому делу, наказав БАТЭ штрафом в размере пяти тысяч долларов.

"Штраф был уплачен клубом в полном объеме. Наш клуб принял решение подать регрессный иск на нарушителя общественного порядка, чтобы взыскать вышеуказанную сумму", — рассказали в клубе.

Собеседники агентства отметили, что прибегают к подобной практике не в первый раз.

"Тем не менее возвращение средств в клубный бюджет ни в коем случае не является причиной подачи иска. Весь штраф, взысканный в случае положительного решения суда, пойдет на благотворительность", — подчеркнули в БАТЭ.

В клубе обратили внимание, что в первую очередь преследуют цель напомнить всем болельщикам о недопустимости подобного поведения на стадионе и показать, что у клуба есть правовые механизмы, чтобы адресно наказать нарушителей общественного порядка.

Венгерский после инцидента на футбольном поле был приговорен судом к десяти суткам административного ареста.

К слову, накануне матча руководство клуба предупредило фанатов о возможных последствиях за нарушение порядка на стадионе. Однако, призыв вести себя в рамках закона дошел не до всех.

 
Теги: Минск
 
 
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Борисовчане были оштрафованы на пять тысяч евро, эту сумму они хотят взыскать с фаната.

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