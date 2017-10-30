|
БАТЭ заплатил штраф УЕФА, теперь подает в суд на болельщика с флагом
31.10.2017 12:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ принял решение подать в суд на болельщика Александра Венгерского, выбежавшего на поле в матче Лиги Европы против лондонского "Арсенала", сообщили Sputnik в пресс-службе "желто-синих".
В сентября в матче группового раунда ЛЕ на "Борисов-Арене" между БАТЭ и "Арсеналом"
"Штраф был уплачен клубом в полном объеме. Наш клуб принял решение подать регрессный иск на нарушителя общественного порядка, чтобы взыскать вышеуказанную сумму", — рассказали в клубе.
Собеседники агентства отметили, что прибегают к подобной практике не в первый раз.
"Тем не менее возвращение средств в клубный бюджет ни в коем случае не является причиной подачи иска. Весь штраф, взысканный в случае положительного решения суда, пойдет на благотворительность", — подчеркнули в БАТЭ.
В клубе обратили внимание, что в первую очередь преследуют цель напомнить всем болельщикам о недопустимости подобного поведения на стадионе и показать, что у клуба есть правовые механизмы, чтобы адресно наказать нарушителей общественного порядка.
К слову, накануне матча руководство клуба предупредило фанатов о возможных последствиях за нарушение порядка на стадионе. Однако, призыв вести себя в рамках закона дошел не до всех.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борисовчане были оштрафованы на пять тысяч евро, эту сумму они хотят взыскать с фаната.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии