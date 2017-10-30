Еще одного сержанта заключили под стражу по делу о гибели в Печах

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Количество фигурантов уголовного дела о гибели солдата-срочника Александра Коржича в Печах, увеличилось. Обвинение предъявлено еще одному сержанту, сообщила официальный представитель следственного комитета Юлия Гончарова во вторник.

"В настоящее время по делу проходит 11 человек. Обвинение предъявлено десяти военнослужащим: 8 сержантам, прапорщику и офицеру. Еще один офицер находится в статусе подозреваемого, к нему применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Причастность иных лиц к совершению преступления устанавливается", — сообщила Sputnik Юлия Гончарова.

3 октября в Печах обнаружили погибшим солдата-срочника Александра Коржича . Его тело было обнаружено висящим в петле с перевязанным шнурком ноги, а на голову была надета майка.



© Sputnik / Виктор Толочко На теле погибшего в Печах солдата следов побоев не найдено

Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основная версия — суицид. Позже Следственным комитетом было возбуждено несколько уголовных дел, по ним задержаны 10 человек.

"Возбуждено 13 уголовных дел. Это и неуставные взаимоотношения, и халатность, и мошенничество", — прокомментировал СМИ ход следствия Иван Носкевич . Он также подчеркнул, что по результатам судебно-медицинской экспертизы следов побоев на теле погибшего солдата-срочника Александра Коржича обнаружено не было.

Дело о гибели солдата-срочника в Печах взял под личный контроль Александр Лукашенко.