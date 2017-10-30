|
Еще одного сержанта заключили под стражу по делу о гибели в Печах
31.10.2017 12:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Количество фигурантов уголовного дела о гибели солдата-срочника Александра Коржича в Печах, увеличилось. Обвинение предъявлено еще одному сержанту, сообщила официальный представитель следственного комитета Юлия Гончарова во вторник.
"В настоящее время по делу проходит 11 человек. Обвинение предъявлено десяти военнослужащим: 8 сержантам, прапорщику и офицеру. Еще один офицер находится в статусе подозреваемого, к нему применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Причастность иных лиц к совершению преступления устанавливается", — сообщила Sputnik Юлия Гончарова.
3 октября в Печах
© Sputnik / Виктор Толочко
Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основная версия — суицид. Позже Следственным комитетом было возбуждено несколько уголовных дел, по ним задержаны 10 человек.
"Возбуждено 13 уголовных дел. Это и неуставные взаимоотношения, и халатность, и мошенничество", —
Дело о гибели солдата-срочника в Печах взял под личный контроль Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По делу о гибели солдата-срочника в Печах проходит 11 человек, обвинение предъявлено 10 и них, один офицер находится в статусе подозреваемого.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии