Литовские пограничники увидели через систему видеонаблюдения стаю волков, которая "патрулировала" белорусско-литовскую границу в Швенченском районе. Об этом сообщают местные интернет-порталы.

Необычные гости были замечены на тропе для патрулирования, всего в стае было 7 волков. Дошли ли они до территории нашей страны — неизвестно, во всяком случае, белорусские сотрудники пограничной службы не зафиксировали визита "гостей".