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Белорусско-литовскую границу "патрулировали" волки - видео

31.10.2017 12:39 — Новости Общества | БелТА  
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Литовские пограничники увидели через систему видеонаблюдения стаю волков, которая "патрулировала" белорусско-литовскую границу в Швенченском районе. Об этом сообщают местные интернет-порталы.

Необычные гости были замечены на тропе для патрулирования, всего в стае было 7 волков. Дошли ли они до территории нашей страны — неизвестно, во всяком случае, белорусские сотрудники пограничной службы не зафиксировали визита "гостей".

 
 
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Литовские пограничники увидели через систему видеонаблюдения стаю волков, которая "патрулировала" белорусско-литовскую границу в Швенченском районе. Об этом...

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