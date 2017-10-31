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Белорусско-литовскую границу "патрулировали" волки - видео
31.10.2017 12:39 — Новости Общества | БелТА
Литовские пограничники увидели через систему видеонаблюдения стаю волков, которая "патрулировала" белорусско-литовскую границу в Швенченском районе. Об этом сообщают местные интернет-порталы.
Необычные гости были замечены на тропе для патрулирования, всего в стае было 7 волков. Дошли ли они до территории нашей страны — неизвестно, во всяком случае, белорусские сотрудники пограничной службы не зафиксировали визита "гостей".
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Литовские пограничники увидели через систему видеонаблюдения стаю волков, которая "патрулировала" белорусско-литовскую границу в Швенченском районе. Об этом...
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