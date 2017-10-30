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У "Карточного домика" может появится спин-офф
31.10.2017 12:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Студия Netflix работает над спин-оффами к сериалу "Карточный домик" — сейчас этот процесс находится на стадии разработки концепций, сообщил журнал Variety со ссылкой на собственные источники.
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Актер из сериала "Звездный путь" Энтони Рапп на выходных обвинил двукратного обладателя премии "Оскар" Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Раппа, ему в тот момент было 14 лет. Звезда "Карточного домика" и "Красоты по-американски" Спейси уже выпустил заявление после обвинений — он заявил, что не помнит подобного случая, однако готов извиниться. Актер
Скандал продолжают обсуждать во всем мире уже несколько дней. Ряд активистов обвинили Спейси в "несвоевременном каминг-ауте" и попытке будто бы "отвлечь от факта домогательств". Эти обвинения актер никак не комментирует.
На фоне этой ситуации громко прозвучали и новости о том, что
В то же время, по сообщениям журнала Variety, сейчас Netflix работает над спин-оффами к "Карточному домику" — сериалам, где главными героями будут второстепенные персонажи политической драмы.
Студия занимается разработкой концепций и пока не анонсирует выход возможных спин-оффов. Ряд источников утверждают, что новые истории на основе героев "Карточного домика" могут выйти на экраны в 2019 году — через год после завершения сериала.
Пока в студии Netflix никак не комментировали ситуацию вокруг сериала и сексуальный скандал, связанный с Кевином Спейси.
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Netflix не подтверждает информацию о том, что закрытие популярного сериала после шестого сезона связано с обвинениями Кевина Спейси в домогательствах.
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