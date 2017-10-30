МИНСК, 31 окт — Sputnik. Студия Netflix работает над спин-оффами к сериалу "Карточный домик" — сейчас этот процесс находится на стадии разработки концепций, сообщил журнал Variety со ссылкой на собственные источники.



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Все тот же Спейси: пять лучших работ актера

Актер из сериала "Звездный путь" Энтони Рапп на выходных обвинил двукратного обладателя премии "Оскар" Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Раппа, ему в тот момент было 14 лет. Звезда "Карточного домика" и "Красоты по-американски" Спейси уже выпустил заявление после обвинений — он заявил, что не помнит подобного случая, однако готов извиниться. Актер сделал каминг-аут — признался в своей гомосексуальности .

Скандал продолжают обсуждать во всем мире уже несколько дней. Ряд активистов обвинили Спейси в "несвоевременном каминг-ауте" и попытке будто бы "отвлечь от факта домогательств". Эти обвинения актер никак не комментирует.

На фоне этой ситуации громко прозвучали и новости о том, что студия Netflix закроет сериал "Карточный домик" , где Спейси играет главную роль и является продюсером, после шестого сезона. Впрочем, ряд экспертов уже заявили о том, что студия и раньше планировала закрывать сериал после 2018 года.

В то же время, по сообщениям журнала Variety, сейчас Netflix работает над спин-оффами к "Карточному домику" — сериалам, где главными героями будут второстепенные персонажи политической драмы.

Студия занимается разработкой концепций и пока не анонсирует выход возможных спин-оффов. Ряд источников утверждают, что новые истории на основе героев "Карточного домика" могут выйти на экраны в 2019 году — через год после завершения сериала.

Пока в студии Netflix никак не комментировали ситуацию вокруг сериала и сексуальный скандал, связанный с Кевином Спейси.