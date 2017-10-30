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Пункты упрощенного пропуска откроют на границе с Литвой

31.10.2017 12:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. В День всех святых и День поминовения усопших на белорусско-литовской границе будут работать восемь пунктов упрощенного пропуска, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Помимо постоянно работающих пунктов упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе "Дотишки" (Вороновский район), "Поречье" (Гродненский район), "Видзы" по согласованию с литовской стороной будет организована работа еще нескольких пунктов.

"Дополнительные пункты упрощенного пропуска открываются в эти памятные дни по просьбам местного населения, сельсоветы подают заявки, и по согласованию с литовской стороной, которой также надо организовать пограничный контроль на сопредельной территории", — пояснил Sputnik официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Католики 1 и 2 ноября отмечают важные даты: День всех святых и День поминовения усопших. В Беларуси День поминовения усопших еще называют "Дзяды". В этот день принято идти в костел, чтобы помолиться за души усопших родственников, а затем посетить кладбище.

Пункты упрощенного пропуска откроют на границе с Литвой
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Через пункты упрощенного пропуска в эти дни — 1 и 2 ноября — смогут пройти на сопредельную территорию, посетить кладбища и проведать родных граждане, постоянно проживающие в приграничье. При себе им нужно иметь паспорт с визой и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории.

Причем пересекать границу можно не только на автомобиле, но и пешком, и на велосипеде. Автомобилистам, помимо паспорта, на границе необходимо будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства и договор страхования "Зеленая карта", заключенный с белорусской страховой организацией.

Пункты упрощенного пропуска по согласованию с литовской стороной будут работать 1 и 2 ноября в следующем режиме:

— пункт упрощенного пропуска "Кемелишки" (Островецкий район), 1 и 2 ноября работает с 10:00 до 17:00;

— пункт упрощенного пропуска "Лынтупы" (Поставский район) 1 ноября работает с 9:00 до 20:00. Обратите внимание: 2 ноября в данном пункте упрощенного пропуска пропуск через границу не осуществляется;

— пункт упрощенного пропуска "Пицкуны" (Ивьевский район) 1 и 2 ноября работает с 12:00 до 17:00;

Пункты упрощенного пропуска откроют на границе с Литвой
© Sputnik / Сергей Лескеть
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— пункт упрощенного пропуска "Геранены" (Ивьевский район) 1 и 2 ноября работает с 11:00 до 17:00;

— пункт упрощенного пропуска "Дотишки" (Вороновский район) ежедневно работает с 10:00 до 19:00;

— пункт упрощенного пропуска "Петюлевцы" (Щучинский район) 1 и 2 ноября, а также по пятницам, субботам, воскресеньям работает с 12:00 до 17:00;

— пункт упрощенного пропуска "Поречье" (Гродненский район) ежедневно работает с 9:00 до 19:00;

— пункт упрощенного пропуска "Видзы" (Браславский район) работает ежедневно круглосуточно.

 
Теги: Минск
 
 
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Литовская сторона согласовала работу 8 пунктов упрощенного пропуска 1 и 2 ноября, в дни, когда католики отмечают День Всех святых и День поминовения усопших.

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