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Суриков: документ о признании виз РБ и РФ подпишут до конца года
31.10.2017 14:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Беларусь и Россия должны подписать документ о взаимном признании виз до конца года, сообщил журналистам во вторник чрезвычайный и полномочный посол РФ в Минске Александр Суриков, отвечая на вопрос Sputnik.
Созданные белорусская и российская экспертные группы уже готовят проект документа о взаимном признании виз.
"Я думаю, что до конца года этот документ будет подписан", — сказал Суриков.
Он отметил, что экспертные группы соберутся Москве 8 ноября, что бы обсудить вопрос подготовки данного документа.
По его словам, после того, как над ним поработают эксперты, его обсудят главы МИДов двух стран 13-14 ноября в Москве, где пройдет совместное заседание коллегии двух внешнеполитических ведомств.
После этого проект документа о взаимном признании виз будет представлен на рассмотрение президентов Беларуси и России.
По словам посла Сурикова, для подписания этого документа необходимо политическое решение и нужно "снять точки несоприкосновения".
Отвечая на вопрос о временных пограничных постах на границе Беларуси и России в связи с данным документом, Суриков отметил, что "он позволит снять угрозу" таких постов.
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Документ о взаимном признании виз России и Беларуси позволит "снять угрозу" временных погранпостов на белорусско-российской границе, уверен посол.
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