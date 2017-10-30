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Суриков: документ о признании виз РБ и РФ подпишут до конца года

31.10.2017 14:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Беларусь и Россия должны подписать документ о взаимном признании виз до конца года, сообщил журналистам во вторник чрезвычайный и полномочный посол РФ в Минске Александр Суриков, отвечая на вопрос Sputnik.

Созданные белорусская и российская экспертные группы уже готовят проект документа о взаимном признании виз.

"Я думаю, что до конца года этот документ будет подписан", — сказал Суриков.

Он отметил, что экспертные группы соберутся Москве 8 ноября, что бы обсудить вопрос подготовки данного документа.

По его словам, после того, как над ним поработают эксперты, его обсудят главы МИДов двух стран 13-14 ноября в Москве, где пройдет совместное заседание коллегии двух внешнеполитических ведомств.

После этого проект документа о взаимном признании виз будет представлен на рассмотрение президентов Беларуси и России.

По словам посла Сурикова, для подписания этого документа необходимо политическое решение и нужно "снять точки несоприкосновения".

Отвечая на вопрос о временных пограничных постах на границе Беларуси и России в связи с данным документом, Суриков отметил, что "он позволит снять угрозу" таких постов.

 
Теги: Минск
 
 
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Документ о взаимном признании виз России и Беларуси позволит "снять угрозу" временных погранпостов на белорусско-российской границе, уверен посол.

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