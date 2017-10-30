Дрейфующие девушки: а были ли пять месяцев в океане

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Нашумевшая история с двумя жительницами Гонолулу, которые дрейфовали на поломанной яхте в Тихом океане пять месяцев, вызвала вопросы у специалистов.

Как сообщалось на официальном сайте ВМС США, на прошлой неделе американские военные моряки пришли на помощь двум девушкам — Дженнифер Аппель и Таше Фуиаба — дрейфовавшим на яхте вместе с собаками в Тихом океане пять месяцев.

Береговая служба США, которая занимается подобного рода вопросами, нашла в рассказе девушек ряд нестыковок, сообщают американские СМИ.

Как отметили в службе, на яхте имелся специальный аварийный маяк, активация которого позволяет быстро определить местонахождение судна.

По непонятной причине девушки маяк не включили. Хотя впоследствии они и уверяли, то оборудование у них не работало, тем не менее, при последнем сеансе связи со службой в июне Дженнифер и Таша сообщили, что все на яхте функционирует нормально, помощь не требуется и причалить к берегу они планируют ориентировочно через месяц.

Что помешало девушкам, которые, по их словам, несколько месяцев прождали помощи, все-таки использовать маяк, остается загадкой.

Помимо этого, исходя из слов девушек, на судне не работали оба двигателя, а мачта была сломана. Повреждения яхта получила якобы во время шторма, почему и вынуждена была дрейфовать.

Однако, как сообщили в Береговой охране, данные метеослужб не фиксировали штормов в этом регионе. Это подтвердили и запрошенные снимки со спутников НАСА.



© Фото: Facebook / Александр Гуськов Гуськов о спасении американок: люди не позаботились о навигации

Кроме того, Дженифер и Таша уверяли, что после шторма не смогли найти подходящую гавань для возвращения. При этом специалисты отмечают, что Остров Рождества, которые яхта миновала, принимает подобные суда.

Также непонятно, как девушки выходили из ситуации с нехваткой воды — опреснитель, как отмечают специалисты, без работающих двигателей также не может функционировать.

Напомним, что дрейфующую яхту 24 октября в 900 километрах к юго-востоку от Японии заметили тайваньские рыбаки. На яхте были обнаружены две жительницы Гонолулу, которые, по их словам, весной собрались добраться до Таити. Во время шторма яхта получила повреждения, в результате чего девушки и их собаки провели в океане 5 месяцев, выживая за счет крупных запасов продовольствия и опреснителя воды.