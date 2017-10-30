Изменения в гимназиях в вопросах и ответах

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Уже которую неделю белорусы обсуждают будущее гимназий: закроют их или сделают обычными общеобразовательными школами, как распределят часы между предметами и др. Sputnik попытался ответить на самые частые вопросы в "гимназическом деле".



© Sputnik / Виктор Толочко Марзалюк: и гимназии, и лицеи в Беларуси останутся

Гимназии собираются закрывать?

Нет. Министерство образования уже заявляло несколько раз о том, что гимназии и лицеи останутся в Беларуси и в будущем. То есть, о массовых закрытиях и переводах в статус обычных школ речь не идет.

Однако ведомство всерьез задумалось о переносе срока экзаменов в гимназии, а также о других возможных реформах отбора.

Что будет с экзаменами?

Сейчас Минобр предлагает перенести экзамены с четвертого в девятый класс .

"Это (поступление после четвертого класса — Sputnik) — не осознанный выбор ребенка, его ориентация на дальнейшее образование — в силу того, что он просто мал. Ему надо хотя бы дойти до 9-го класса. Тогда уже произошло определенное становление, молодой человек или девушка могут определиться уже, что они хотят в жизни, каким путем собираются идти", — заявил глава ведомства Игорь Карпенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Марзалюк: и гимназии, и лицеи в Беларуси останутся

Кроме того, в министерстве считают несправедливым " превращение поступления в соревнование кошельков родителей " — имеется в виду то, что многие водят детей к репетиторам чтобы успешно сдать гимназические экзамены.

"Система образования должна быть равнодоступной, без формирования какой-то элитарности, а отбор талантливых детей не должен превращаться в соревнование кошельков родителей (кто-то может нанять репетиторов, а кто-то — нет), в какой-то бизнес. Должны быть созданы равные условия для обучения, в том числе на повышенном уровне", — высказался министр.

Вопрос с "соревнованием кошельков" еще предстоит решить министерству. Пока конкретных предложений по изменению самих экзаменов озвучено не было.

Как будут принимать в гимназии?

Минобр предлагает формировать первые классы гимназий по территориальному принципу — то есть принимать тех, кто живет рядом с учреждением образования. Отбор планируют производить лишь после вступительных экзаменов.



© Sputnik / Виктор Толочко Парламентские слушания по проблемам образования пройдут 29 ноября

Что делать тем, кто уже учится в гимназиях?

В ведомстве пообещали, что "выгонять" никого не будут. Нынешние гимназисты продолжат обучение, как и планировалось. Новые нормы коснутся тех, кто в будущем планирует поступать в гимназии.

При этом, как заверил министр Карпенко, никто не мешает детям получать углубленные знания в обычных школах — на факультативах и кружках. В будущем возможно и открытие гимназических классов в школах, куда будут идти самые мотивированные и лучшие ученики.

Когда изменения вступят в силу?

Пока все нововведения относительно предлагаются гимназий проходят в формате обсуждения — ввести их без изменений Кодекса об образовании нельзя.

Сам же документ вынесут на утверждение только после парламентских слушаний, котрые возможны в декабре или январе. Таким образом, депутаты смогут рассмотреть его лишь на весенней сессии. Если документ будет принят, вступить в силу он сможет со следующего учебного года — если не будет принято иное решение.