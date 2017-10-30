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Минчанке за взлом аккаунтов возлюбленного грозит уголовный срок
31.10.2017 14:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Два уголовных дела возбуждены в отношении 17-летней минчанки, которая взломала аккаунты своего бывшего возлюбленного, рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.
В милицию обратился молодой человек, попросив установить лицо, которое взломало его аккаунты и изменило все учетные записи, тем самым заблокировав доступы к онлайн-играм, в которые он играл.
В ходе проведения проверки было установлено, что аккаунты взломала бывшая девушка заявителя, с которой он ранее совместно проживал и которой был известен пароль от его электронной почты. Аккаунты были привязаны к почте.
Девушка пояснила, что с парнем они расстались из-за игр, на которые тот тратил много свободного времени. После расставания она сильно переживала и решила снова помириться, искала встречи с возлюбленным, но он ее игнорировал. Тогда минчанка взломала его аккаунты, чтобы обратить на себя внимание.
В отношении несовершеннолетней девушки возбуждены уголовные дела по статье 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) и статье 351 (Компьютерный саботаж) Уголовного кодекса Беларуси.
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Девушка хотела обратить на себя внимание молодого человека, заблокировав ему доступ к онлайн-играм.
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