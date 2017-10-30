Минчанке за взлом аккаунтов возлюбленного грозит уголовный срок

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Два уголовных дела возбуждены в отношении 17-летней минчанки, которая взломала аккаунты своего бывшего возлюбленного, рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.

В милицию обратился молодой человек, попросив установить лицо, которое взломало его аккаунты и изменило все учетные записи, тем самым заблокировав доступы к онлайн-играм, в которые он играл.

В ходе проведения проверки было установлено, что аккаунты взломала бывшая девушка заявителя, с которой он ранее совместно проживал и которой был известен пароль от его электронной почты. Аккаунты были привязаны к почте.

Девушка пояснила, что с парнем они расстались из-за игр, на которые тот тратил много свободного времени. После расставания она сильно переживала и решила снова помириться, искала встречи с возлюбленным, но он ее игнорировал. Тогда минчанка взломала его аккаунты, чтобы обратить на себя внимание.

В отношении несовершеннолетней девушки возбуждены уголовные дела по статье 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) и статье 351 (Компьютерный саботаж) Уголовного кодекса Беларуси.