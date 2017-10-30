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Кевина Спейси лишили почетной "Эмми" после обвинений в домогательствах

31.10.2017 16:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Американского актера Кевина Спейси лишили почетной международной премии "Эмми" после обвинений в сексуальных домогательствах.

Кевина Спейси лишили почетной "Эмми" после обвинений в домогательствах
© AFP/ ANGELA WEISS
Актер Кевин Спейси сделал каминг-аут

Звезда сериала "Звездный путь" Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах – по словам артиста, ему на тот момент было всего 14 лет. Обвинения уже прокомментировал и сам Спейси – он признался, что не помнит подобного, однако принес извинения за свое поведение.

"В свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии "Эмми", – заявили во вторник в Международной академии телевизионных искусств и наук.

Международную почетную премию должны были вручить Спейси в следующем месяце в Нью-Йорке.

Также во вторник стало известно о том, что следующий сезон сериала "Карточный домик" со Спейси в главной роли станет последним. Впрочем, студия Netlix не связала этот факт со скандалом вокруг актера.

Кевин Спейси – один из самых известных актеров Голливуда, обладатель двух премий "Оскар" и ряда иных.

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Теги: Минск
 
 
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Остальные награды у Спейси остаются, речь идет только о почетной международной премии.

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