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Кевина Спейси лишили почетной "Эмми" после обвинений в домогательствах
31.10.2017 16:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Американского актера Кевина Спейси лишили почетной международной премии "Эмми" после обвинений в сексуальных домогательствах.
© AFP/ ANGELA WEISS
Звезда сериала "Звездный путь" Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах – по словам артиста, ему на тот момент было всего 14 лет. Обвинения уже прокомментировал и сам Спейси – он признался, что не помнит подобного, однако принес извинения за свое поведение.
"В свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии "Эмми", – заявили во вторник в Международной академии телевизионных искусств и наук.
Международную почетную премию должны были вручить Спейси в следующем месяце в Нью-Йорке.
Также во вторник стало известно о том, что следующий
Кевин Спейси – один из самых известных актеров Голливуда, обладатель двух премий "Оскар" и ряда иных.
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Остальные награды у Спейси остаются, речь идет только о почетной международной премии.
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