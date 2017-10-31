БЖД с 10 декабря назначает ежедневный поезд в сообщении Минск-Варшава

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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках двустороннего сотрудничества между Белорусской железной дорогой и АО "ПКП Интерсити" с 10 декабря назначены в ежедневное сообщение поезда №128/127 Брест - Варшава - Брест и №728/727 Брест - Минск - Брест, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Из Минска поезд будет отправляться в 10.57 и прибывать в Брест в 14.31, в свою очередь из Бреста до Варшавы поезд будет отправляться в 15.23 и прибывать в Варшаву в 17.29 (по местному времени). Из Варшавы поезд будет отправляться в 08.44 и прибывать в Брест в 14.39 (по местному времени). Поезд до Минска будет отправляться из Бреста в 15.15 и прибывать в Минск в 18.49.

Пересадка пассажиров из поезда в поезд будет осуществляться на одной платформе Варшавской стороны вокзала станции Брест-Центральный.

По Беларуси будет курсировать современный моторвагонный подвижной состав с местами для сидения второго класса. По Польше - состав из вагонов с местами для сидения первого и второго класса.

Пограничный и таможенный контроль будет проводиться непосредственно в составе поезда Польских железных дорог.

Стоимость проезда в сообщении Минск - Варшава составляет Br41,21, при этом стоимость проездного документа может меняться в зависимости от курса евро на день покупки билета. Для детей в возрасте от 4 до 12 лет предусмотрена скидка на проезд - 50% от полной стоимости. Дети до 4 лет проезжают бесплатно без занятия отдельного места.

При покупке билетов в Беларуси будут оформляться два билета: один от Минска до Бреста и второй от Бреста до необходимой станции на территории Польши, аналогично при следовании из Варшавы при оформлении проезда в Беларуси. При покупке билетов в Польше будет оформляться один проездной билет на весь путь следования и две нулевые плацкарты с указанием конкретного места в поездах.

По территории Беларуси поезд будет делать остановки на станциях Барановичи-Центральные, Ивацевичи, Береза-Город, Оранчицы, Жабинка. В Польше предусмотрены остановки: Тересполь, Малашевиче, Хотылув, Бяла Подляска, Менджинец Подляски, Луков, Седльце, Мрозы, Минск-Мазовецки, Варшава.

"Следует отметить, расписание прибытия и отправления поезда предусматривает возможность проезда пассажиров из Могилева, Витебска, Гомеля в Варшаву и обратно. Продажа билетов в этом сообщении начнется с 15 ноября. В дальнейшем пассажиры смогут приобретать билеты за 60 суток до начала поездки. Данный проект будет способствовать повышению привлекательности железнодорожных пассажирских перевозок, удовлетворению спроса на проезд в международном сообщении, развитию туристических маршрутов", - подчеркнули в БЖД.

В пресс-центре напомнили, что с сентября 2016 года в ежедневном сообщении курсирует поезд №304/303 Краков - Варшава - Гродно. Данным маршрутом воспользовалось порядка 50 тыс. пассажиров. Курсирование этого поезда предусмотрено и в новом графике движения пассажирских поездов на 2017/2018 годы. Стоимость проезда составляет в сообщении Гродно - Краков - Br50,02, в сообщении Гродно - Варшава - Br36,83.-0-