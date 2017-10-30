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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Поплавского

31.10.2017 19:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования родственникам и близким Народного художника Беларуси Георгия Поплавского в связи с его кончиной.

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Поплавского
© Sputnik/ Евгений Коктыш
Умер народный художник Беларуси Георгий Поплавский

Поплавский умер накануне в Минске на 87-м году жизни. О смерти выдающегося белорусского графика сообщил Белорусский союз художников.

"Творчество Георгия Георгиевича, направленное на развитие и обогащение традиций станковой и книжной графики, стало неоценимым вкладом в историю современного изобразительного искусства, духовную сокровищницу Беларуси", – говорится в соболезновании.

Лукашенко отметил, что Поплавский был обаятельным и искренним человеком, воспитал несколько поколений талантливых художников.

По словам президента, он является ярким примером самоотверженного служения культуре Беларуси.

Как ранее сообщал Sputnik, прощание с Поплавским пройдет 1 октября в здании Национальной академии наук Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Прощание с Поплавским пройдет 1 октября в здании Национальной академии наук Беларуси.

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