Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Поплавского

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования родственникам и близким Народного художника Беларуси Георгия Поплавского в связи с его кончиной.



© Sputnik/ Евгений Коктыш Умер народный художник Беларуси Георгий Поплавский

Поплавский умер накануне в Минске на 87-м году жизни. О смерти выдающегося белорусского графика сообщил Белорусский союз художников.

"Творчество Георгия Георгиевича, направленное на развитие и обогащение традиций станковой и книжной графики, стало неоценимым вкладом в историю современного изобразительного искусства, духовную сокровищницу Беларуси", – говорится в соболезновании.

Лукашенко отметил, что Поплавский был обаятельным и искренним человеком, воспитал несколько поколений талантливых художников.

По словам президента, он является ярким примером самоотверженного служения культуре Беларуси.

Как ранее сообщал Sputnik, прощание с Поплавским пройдет 1 октября в здании Национальной академии наук Беларуси.