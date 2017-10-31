Филипп Киркоров оценил качество белорусского постельного белья

Фото "Беллегпрома"

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филипп Киркоров оценил качество постельного белья ОАО "Барановичское хлопчатобумажное объединение", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Беллегпрома".

"Гордостью для ОАО "Барановичское хлопчатобумажное объединение" стала оценка знаменитого артиста. Филипп Киркоров останавливался в агроусадьбе Барановичского района и спал на постельном белье производства белорусского предприятия. Второй комплект элитной коллекции Lusso Филипп Киркоров с радостью принял в подарок", - говорится в сообщении.

Постельное белье из сатина этой эксклюзивной коллекции обладает шелковым блеском, практически не мнется и хорошо держит тепло. Каждый комплект постельного белья представлен в комбинации сатина гладкого крашения и сатин-жаккарда. Жаккардовая ткань отличается прочностью и шелковистостью. Сатин-жаккард класса люкс проходит специальную обработку, которая улучшает его потребительские свойства.

ОАО "БПХО" (бренд "Блакiт") развивает свою товаропроводящую сеть. Открыты 73 фирменных магазина, действуют 8 региональных складов, один из которых в Москве.-0-