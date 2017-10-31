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Немецкая полиция предотвратила крупный теракт
31.10.2017 20:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Немецкие полицейские предотвратили крупный теракт, готовившийся в стране, в городе Шверин (земля Мекленбург – Передняя Померания) задержан и подозреваемый – 19-летний гражданин Сирии, заявил во вторник министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.
© REUTERS/ Feisal Omar
Подозреваемого в подготовке террористического акта задержали утром во вторник 31 октября.
"Силы безопасности вновь предотвратили серьезный террористический акт в Германии", – сказал Мезьер.
Глава немецкого силового ведомства также поблагодарил правоохранителей за проделанную работу и отметил, что в Германии уровень угрозы нападения террористов остается по-прежнему высоким. По информации прокуратуры ФРГ, сириец еще в июле текущего года планировал взрыв на территории Германии: он начал покупать комплектующие и химикаты, необходимые для изготовления взрывчатки.
В настоящее время немецкие правоохранители не сообщают, принадлежит ли задержанный к какой-либо террористической организации. Как заявил во вторник представитель Генеральной прокуратуры ФРГ, сейчас у следователей нет сведений, что у сирийца были сообщники.
Ранее в МВД Германии заявляли, что только за последний год спецслужбам удалось предотвратить 13 террористических актов.
Последнее крупное нападение террористов было зафиксировано в Германии 19 декабря прошлого года: тогда
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Ранее в МВД Германии заявляли, что только за последний год спецслужбам удалось предотвратить 13 террористических актов.
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