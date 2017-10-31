﻿ Немецкая полиция предотвратила крупный теракт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкая полиция предотвратила крупный теракт

31.10.2017 20:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Немецкие полицейские предотвратили крупный теракт, готовившийся в стране, в городе Шверин (земля Мекленбург – Передняя Померания) задержан и подозреваемый – 19-летний гражданин Сирии, заявил во вторник министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

Немецкая полиция предотвратила крупный теракт
© REUTERS/ Feisal Omar
Трагедия в Могадишо: 25 человек убиты в отеле в столице Сомали

Подозреваемого в подготовке террористического акта задержали утром во вторник 31 октября.

"Силы безопасности вновь предотвратили серьезный террористический акт в Германии", – сказал Мезьер.

Глава немецкого силового ведомства также поблагодарил правоохранителей за проделанную работу и отметил, что в Германии уровень угрозы нападения террористов остается по-прежнему высоким. По информации прокуратуры ФРГ, сириец еще в июле текущего года планировал взрыв на территории Германии: он начал покупать комплектующие и химикаты, необходимые для изготовления взрывчатки.

В настоящее время немецкие правоохранители не сообщают, принадлежит ли задержанный к какой-либо террористической организации. Как заявил во вторник представитель Генеральной прокуратуры ФРГ, сейчас у следователей нет сведений, что у сирийца были сообщники.

Ранее в МВД Германии заявляли, что только за последний год спецслужбам удалось предотвратить 13 террористических актов.

Последнее крупное нападение террористов было зафиксировано в Германии 19 декабря прошлого года: тогда грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина – 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Впоследствии, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в ряде стран террористической группировкой "Исламское государство"

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в МВД Германии заявляли, что только за последний год спецслужбам удалось предотвратить 13 террористических актов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Поплавского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика