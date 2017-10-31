Немецкая полиция предотвратила крупный теракт

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Немецкие полицейские предотвратили крупный теракт, готовившийся в стране, в городе Шверин (земля Мекленбург – Передняя Померания) задержан и подозреваемый – 19-летний гражданин Сирии, заявил во вторник министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.



© REUTERS/ Feisal Omar Трагедия в Могадишо: 25 человек убиты в отеле в столице Сомали

Подозреваемого в подготовке террористического акта задержали утром во вторник 31 октября.

"Силы безопасности вновь предотвратили серьезный террористический акт в Германии", – сказал Мезьер.

Глава немецкого силового ведомства также поблагодарил правоохранителей за проделанную работу и отметил, что в Германии уровень угрозы нападения террористов остается по-прежнему высоким. По информации прокуратуры ФРГ, сириец еще в июле текущего года планировал взрыв на территории Германии: он начал покупать комплектующие и химикаты, необходимые для изготовления взрывчатки.

В настоящее время немецкие правоохранители не сообщают, принадлежит ли задержанный к какой-либо террористической организации. Как заявил во вторник представитель Генеральной прокуратуры ФРГ, сейчас у следователей нет сведений, что у сирийца были сообщники.

Ранее в МВД Германии заявляли, что только за последний год спецслужбам удалось предотвратить 13 террористических актов.

Последнее крупное нападение террористов было зафиксировано в Германии 19 декабря прошлого года: тогда грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина – 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Впоследствии, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в ряде стран террористической группировкой "Исламское государство"