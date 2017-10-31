Размеры детских пособий возрастают в Беларуси с 1 ноября в связи с ростом БПМ

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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 ноября возрастают размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 23 октября 2017 года №60 БПМ с 1 ноября текущего года по 31 октября будущего года в расчете на месяц установлен в размере Br197,81. Новый БПМ повысился на 0,1% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br197,57), соответственно увеличиваются и размеры некоторых видов детских пособий.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br1978,10; при рождении второго и последующих детей - Br2769,34. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br197,81, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br98,91.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида равняется Br138,47; на других детей в семье - Br98,91. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br197,81 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br237,37 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br138,47.

Что касается ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, то они сохраняются в прежнем размере (были увеличены с 1 августа текущего года). Размер этого пособия дифференцируется в зависимости от количества детей в семье: на первого ребенка он составляет 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей - 40%, на ребенка-инвалида - 45% независимо от очередности рождения этого ребенка в семье. Таким образом, с 1 августа 2017 года по 31 января 2018 года выплаты на первого ребенка составляют Br278,88 в месяц, на второго и последующих детей - Br318,72, на ребенка-инвалида - Br358,56. Напомним, с 1 июля 2017 года вступила в силу новая редакция закона о детских пособиях, в соответствии с которой изменяется подход к перерасчету размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Раньше перерасчет производился четыре раза в год, теперь - два раза в год (с 1 февраля и с 1 августа). К слову, с 1 мая перерасчет пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет не осуществлялся, так как среднемесячная заработная плата работников в республике за I квартал 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 года не увеличилась.

По словам специалистов, в январе-октябре текущего года по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом среднемесячный размер пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на 7,9% (прогноз на 2017 год - рост на 10,1%) и составил Br285,56 (прогноз на 2017 год – Br294,10), в том числе в августе - Br298,80.

В министерстве проинформировали, что в нынешнем году уже были произведены перерасчеты размеров государственных пособий семьям с детьми: с 1 февраля, 1 мая и 1 августа - в связи с увеличением БПМ, с 1 февраля и 1 августа - в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал. -0-