Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября повышается на 0,1% до Br197,81

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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах сентября текущего года в расчете на месяц составляет с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018-го Br197,81. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 23 октября 2017 года №60, сообщили корреспонденту БЕЛТА в профильном ведомстве.

БПМ в среднем на душу населения повышается на 0,1% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br197,57). Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br217,74; пенсионеров - Br151,97; студентов - Br192,34; детей в возрасте до трех лет - Br128,32; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br177,04; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br216,85.

По словам специалистов, увеличение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения обусловлено в первую очередь ростом цен на хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, а также рыбу и рыбопродукты. Вместе с тем рост БПМ оказался незначительным вследствие снижения цен на плодоовощную продукцию в сентябре (период ее массовой заготовки) по сравнению с июнем (период реализации продукции нового урожая) и значительным удельным весом данной статьи расходов в продуктах питания (23,5%). Снижение цен на плодоовощную продукцию повлекло уменьшение размеров БПМ трудоспособного населения и студентов (99,5% и 99,8% соответственно). Это связано с различием в нормах потребления продуктов питания для различных социально-демографических групп населения, а также их удельном весе в структуре расходов на продовольственные товары.

В связи с изменением БПМ с 1 ноября увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; а также госпособия на детей: при рождении первого ребенка - 10 БПМ, второго и последующих детей - 14 БПМ; по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - 1 БПМ; на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет - 0,5 БПМ; на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ и 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ).

Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения; оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям); обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.-0-