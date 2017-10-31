Городская среда: почему дорожки делают не там, где удобно людям

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Каждому минчанину знакома ситуация: сдали новый дом, благоустроили территорию вокруг него, положили аккуратные дорожки, замостили их плиткой или асфальтом. Но вскоре начинают появляться "народные тропы", проложенные совсем не там, где предполагали архитекторы, а там, где удобнее.

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Sputnik разобрался, можно ли объединить идеальное видение проектировщиков городской среды с логикой и практичностью населения и как сделать город, наконец, удобным для всех.

Кусты — не помеха

Каждый из нас хотя бы однажды ходил по вытоптанной дорожке. Пример не придется долго искать — просто выгляните в окно.

Несколько лет назад возле станции метро "Малиновка" построили большой торговый центр. Строители, как и полагается, проложили к нему несколько заасфальтированных проходов. Но ни один из них не шел от самого выхода из метро. Народ быстро этот недочет исправил своими же ногами — протоптал удобные тропинки от метро до торгового центра, чтобы не ходить зигзагами, как это виделось архитекторам.



© Sputnik / Александр Шурмелев "Народная тропа" от метро к торговому центру

Но "Зеленстрой Московского района" с такой стихийной перепланировкой дорожек согласиться не мог: сначала в этом месте восстанавливали газон — подсевали траву и расставляли таблички, но это не сработало. Тогда поперек стихийной дорожки высадили кустарники. Но и они оказались неэффективными — люди их обходили, но в целом маршрут не меняли. Тогда территорию возле торгового центра просто обнесли забором. Правда, и на этом история не закончилась. Ограждение стоит только со стороны выхода из метро — аккурат в том месте, где оно заканчивается, люди снова протоптали тропинку. "Зеленстрой" негодует.



© Sputnik / Ирина Петрович Можно ли найти управу на рекламный спам в подъездах

Можно, конечно, обвинять во всем горожан, но напрашивается вопрос: что мешало проложить дорожку от выхода метро, зачем усложнять жизнь пешеходам и районному "Зеленстрою"?

Голосование ногами

Немало таких тропинок и во дворах. Возле одного из домов на улице Красной корреспондент Sputnik поинтересовался у молодого человека, который шагал вместе с компанией друзей по вытоптанной тропинке, зачем он это делает. Парень ответил, что эти самые дорожки спроектированы неудобно — лежат какими-то зигзагами, попробуй их обойди. Неужели нельзя было их ровно проложить, задал риторический вопрос минчанин.

Тропинка, которую протоптали от станции метро "Малиновка" к остановочному пункту, еще и небезопасна. Она спускается под наклоном, и в зимнее время, когда все заледенеет, на ней можно будет скоростной слалом устраивать. Но люди все равно идут и идут по ней. Мы даже стали свидетелями, когда народ чуть не поссорился за место на "гоночной трассе".

Несколько лет назад власти Гродно провели эксперимент. Часть "народных троп" взяли и замостили: дескать, раз народу здесь нравится ходить, то сделаем, чтобы это было удобно.

Есть подобный опыт и в Минске. Еще недавно двор дома №33 на проспекте Независимости, например, был испещрен самодеятельными тропинками. И места, за которые народ проголосовал ногами, районная власть решила заложить плиткой. Теперь здесь все дорожки прямые и широкие. И самодеятельных тропок больше нет — надобность отпала.



© Sputnik / Виктор Толочко Капремонт с отдаленными последствиями

С высоты птичьего полета

В "Зеленстрое Московского района" отмечают: проблема стихийного протаптывания дорожек актуальная для всего района, и такие заборы, как возле торгового центра, установлены еще в ряде мест. Пока это один из самых действенных способов бороться с людской волей. Ведь привлечь к ответственности за стихийное протаптывание дорожек нельзя, говорят специалисты.

Сами озеленители повлиять на проект застройки территории не могут. Их задача — обслуживать то, что им передают.

"Это же проект. Выполняют потом строители. А мы принимаем уже готовое к обслуживанию и наведению порядка. Строим-то не мы", — пояснил директор предприятия Александр Барановский.

Логика в том, что люди протаптывают дорожки, безусловно, есть, считает архитектор Леонтий Зданевич. Ведь мышление человека устроено таким образом, что он будет искать короткий путь. А иногда его вынуждают идти не по тротуару помехи. Вот появится в одном месте лужа — не будешь же по ней шлепать. Другой вопрос — почему она там появляется?

В советское время была такая практика: в зимнее время года, когда поверхность земли достаточно твердая, люди протаптывали наиболее рациональные для себя дорожки, а затем их асфальтировали. Однако сегодня это почти не дается. Коллеги Зданевича ранее отмечали в СМИ, что объект сдается комплексно, в полном объеме, включая благоустройство, которое является завершающим этапом. Решения согласовываются с властью, после чего можно приступить к задуманному. Но увеличение сроков строительства и корректировка проекта обычно не приветствуются. Ведь это выливается в дополнительные расходы.

Асфальтированные дорожки случайно не возникают. Каждая проходит согласование при строительстве дома или иного объекта с местными архитектурными службами и Госэкспертизой, говорит Леонтий Ульянович. Но не все проекты бывают удачны, отмечает специалист.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Городская среда: как пролить свет на ситуацию с темными дворами

Архитекторы работают с планом — а это вид сверху. Не все специалисты понимают, что то, что красиво сверху, может быть неудобным в реальной жизни.

"Зачастую проектировщик, а кстати, надо сказать, наша архитектурная школа к этому побуждает, стремится, чтобы с птичьего полета была видна какая-то бабочка или цветочек. И этим настолько мозги заняты, что людям не до анализа. Хотя такая композиция, которая с птичьего полета красива, может быть абсурдна с точки зрения логики и эргономики движения", — отметил Леонтий Зданевич.

На то, как будут выглядеть дорожки, влияют и финансы, писали также СМИ. Проектировщик нередко понимает, что если делать дорожку под прямым углом, тогда не придется обрезать бортовой камень и выкладывать его под другим.

Впрочем не все дорожки должны быть прямым, как хотят того горожане, и не стоит за это ругать архитекторов, добавляет Зданевич. В некоторых случаях проектировщик сознательно делает небольшой изгиб, это выглядит более эстетично. Более того, специалист должен сделать так, чтобы движение отзывалось на высотное отношение — т.е. гармонично смотрелось с пропорциями стоящих рядом домов и застройкой района в целом. В качестве примера собеседник вспоминает серпантин. Никто не идет в гору прямо к вершине. Поэтому и дорожка может быть чуть-чуть искривлена с учетом вертикальной планировки участка.

"Не всегда плохо делают у нас. Хотя, конечно, надо учитывать стремление человека к короткому пути. И в меньшей степени надо смотреть на картинку с птичьего полета", — резюмирует Зданевич.