Новое с 1 ноября: вырастут пенсии, пособия, цены на сигареты и проезд

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. С 1 ноября в Беларуси произойдет ряд изменений, в основном они касаются финансово-денежной сферы: вырастут пенсии и детские пособия, а также, чтобы белорусы не скучали, и цены на сигареты и тарифы на проезд в общественном транспорте.



© Sputnik / Виктор Толочко Стала известна стоимость проездных в Минске с 1 ноября

В традиционном обзоре в начале месяца Sputnik анализирует основные новации, которые ждут белорусов уже с первого числа.

Пенсии вырастут

С 1 ноября в Беларуси, в соответствии с указом президента, повышаются трудовые пенсии. В среднем они вырастут на 5%.

Повышение произведено исходя из средней заработной платы работников, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

Минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям повышались в этом году трижды: в феврале, мае и августе. Повышение производилось в связи с изменением бюджета прожиточного минимума. Перерасчет трудовых пенсий осуществляется на основании указа президента.

По данным Минтруда, в сентябре средний размер пенсии по возрасту составил немногим более 308 рублей.



© Sputnik / Виктор Толочко Военный пенсионер: повышение пенсии пойдет на таблетки

Вырастет БПМ, а вместе с ним пособия на детей и инвалидов

С 1 ноября в Беларуси также повышается бюджет прожиточного минимума — он вырастет на 24 копейки и составит в среднем на душу населения 197 рублей 81 копейку.

Однако для некоторых категорий населения БПМ снизится — для трудоспособного населения — до 217,74 рубля (на 1,13 рубля), для пенсионеров — до 151,97 рубля (на 1 копейку), для студентов — до 192,34 рубля (на 45 копеек).

Вместе с пересмотром размера БПМ будут пересчитаны с 1 ноября и размеры некоторых детских пособий .

Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 1 тысячу 978,1 рублей (на 2,4 рубля больше), а при рождении второго и последующих детей — 2 тысячи 769,34 рубля (на 3,36 рубля больше).

Вырастут также пособия семьям, воспитывающим детей до 3 лет и отдельным категориям семей с детьми в возрасте от 3 до 18 лет, и пособия на детей-инвалидов и детей с ВИЧ.

Также с 1 ноября увеличиваются размеры пособий женщинам, вставшим на учет по беременности — оно составит 197,81 рубля (сейчас — 197,57 рубля).

Минимальные пенсии увеличатся

В связи с пересчетом БПМ с 1 ноября в Беларуси также увеличиваются минимальные трудовые и социальные пенсии .

Также с этого месяца повышаются размеры надбавок и повышений к пенсиям, а вместе с ними и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Вырастут тарифы на проезд

Минские власти приняли решение поднять стоимость проезда в городском общественном транспорте с 1 ноября текущего года.

Уже со среды стоимость одной поездки в трамваях, автобусах и троллейбусах составит 60 копеек. При покупке талончика у водителя — 65 копеек.

Стоимость проезда в метро также поднимется на 0,05 рубля и составит 65 копеек. Соответственно вырастут в стоимости и проездные билеты — как на количество дней, так и на определенное число поездок. В среднем проездные станут дороже на 12%.

Последний раз стоимость проезда в столичном общественном транспорте поднимали в декабре 2016 года. Впрочем, до сих пор цена талончика и жетона в метро не покрывает расходов на оказание услуг.

В середине октября в областях Беларуси уже было принято решение о повышении стоимости проезда в транспорте. Последней к этому марафону присоединилась Могилевская область, областная администрация которой приняла соответствующее решение в последний день октября.

В регионах проезд на общественном транспорте подорожает, как и в Минске — на 5 копеек, однако талоны на автобусы в регионах стоят дешевле, чем в столице.

Сигареты станут дороже

С 1 ноября производители и импортеры табачных изделий, пользуясь своим правом устанавливать минимальные отпускные цены на сигареты, повышают стоимость некоторых табачных брендов.

Так, ГТФ "Неман" с начала месяца повышает цены на сигареты марок Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver (новая цены 1,8 рубля), Kent Double Mix (2,55 рубля), Kent HD Navy Blue, Kent HD Blue, Kent HD Silver (2,9 рубля), Kent Nano Blue, Kent Nano Silver, Kent Nano White (2,65 рубля), Rothmans Blue, Rothmans Azure, Rothmans Blue+, Rothmans Azure+ (2,15 рубля).

Компания "Табак-Инвест" с 1 ноября повышает цены на сигареты марок LD Impulse Compact (1,95 рубля), Winston Compact Plus Blue 100s (2,35 рубля).

Также будут повышены цены на сигареты "Беларусьторга". Импортер повышает цены на Kent Mode Blue, Kent Mode Silver до 2,55 рубля, на L&M Motion, L&M Compact (cиний) до 1,8 рубля, на L&M Blue Label (cиний) до 1,95 рубля, на Parliament NIGHT Blue, Parliament Aqua Blue до 2,95 рубля, Marlboro Red, Marlboro Gold будут стоить теперь 2,65 рубля.

Для нанимателей изменится сумма удержания для выплаты зарплаты

Из-за уменьшения БПМ для трудоспособного населения с 1 ноября упадет и сумма удержания с нанимателей для своевременной выплаты зарплаты. Эта сумма равняется 1,5 размерам бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения.

С 1 ноября с нанимателей будут удерживать 326 рублей 61 копейку.