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Съемки сериала "Карточный домик" заморожены
01.11.2017 10:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Компании Netflix и MRC заморозили съемки последнего сезона популярного политического сериала "Карточный домик" после обвинений в адрес звезды телепроекта Кевина Спейси.
© AP/ John Bazemore
На минувших выходных исполнитель одной из ролей сериала "Звездный путь" Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах — по словам актера, ему тогда было всего 14 лет, а будущей голливудской знаменитости — 26.
После выдвинутых обвинений
"MRC и Netflix решили заморозить производство шестого сезона, чтобы у нас было время изучить сложившуюся ситуацию и рассмотреть все вопросы, которые возникают у членов съемочной группы", — указано в совместном заявлении компаний-производителей "Карточного домика".
Сам Спейси уже делал заявление о выдвинутых против него обвинениях. Актер признался, что не помнит подобного случая, однако готов принести свои извинения за непристойное поведение. Кроме того, актер
Спейси — один из самых уважаемых голливудских актеров, известный по фильмам "Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла" и "Подозрительные лица". В его копилке — множество престижных наград, в том числе две премии "Оскар". В сериале "Карточный домик" Спейси играет беспринципного американского политика Френка Андервуда, который интригами и убийствами добрался до поста президента США.
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Компания Netflix решила "изучить сложившуюся ситуацию", связанную с обвинениями Кевина Спейси в сексуальных домогательствах.
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