МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Компании Netflix и MRC заморозили съемки последнего сезона популярного политического сериала "Карточный домик" после обвинений в адрес звезды телепроекта Кевина Спейси.

На минувших выходных исполнитель одной из ролей сериала "Звездный путь" Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах — по словам актера, ему тогда было всего 14 лет, а будущей голливудской знаменитости — 26.

После выдвинутых обвинений журналисты выяснили , что следующий сезон популярного сериала "Карточный домик", в котором Спейси исполняет главную роль, будет последним. Впрочем, в студии Netflix подчеркивают: решение было принято еще несколько месяцев назад. Сейчас же, на фоне скандала, съемки проекта заморожены.

"MRC и Netflix решили заморозить производство шестого сезона, чтобы у нас было время изучить сложившуюся ситуацию и рассмотреть все вопросы, которые возникают у членов съемочной группы", — указано в совместном заявлении компаний-производителей "Карточного домика".

Сам Спейси уже делал заявление о выдвинутых против него обвинениях. Актер признался, что не помнит подобного случая, однако готов принести свои извинения за непристойное поведение. Кроме того, актер сделал каминг-аут .

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Спейси — один из самых уважаемых голливудских актеров, известный по фильмам "Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла" и "Подозрительные лица". В его копилке — множество престижных наград, в том числе две премии "Оскар". В сериале "Карточный домик" Спейси играет беспринципного американского политика Френка Андервуда, который интригами и убийствами добрался до поста президента США.