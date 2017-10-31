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Прокурор попросит срок для беглого вертикальщика, занявшего $500 тыс.

01.11.2017 10:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Судебное разбирательство по делу у бывшего заместителя председателя Первомайского райисполкома Николая Петрамовича вступает в финальную стадию, 1 ноября пройдут прения сторон.

Прокурор попросит срок для беглого вертикальщика, занявшего 0 тыс.
© Sputnik / Виктор Толочко
Феномен Петрамовича: набрал в долг почти 500 тысяч под честное слово

Бывший вертикальщик и депутат горсовета Петрамович обвиняется в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки. Согласно материалам дела он одолжил у знакомых около полумиллиона долларов. Когда потерпевшие обратились в правоохранительные органы, чиновник скрылся, но была задержан и заключен под стражу.

"1 ноября в 10:30 в суде Первомайского района пройдут судебные прения по уголовному делу бывшего заместителя главы администрации Партизанского района Минска", – сообщила Sputnik в среду помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

По ее словам, Петрамович обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси, среди которых покушение на мошенничество в особо крупном размере и дача взяток. Санкция одной из статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Sputnik, по данному делу в качестве потерпевших проходят более 30 жителей Минска и регионов, у которых он в разные годы занял деньги и не вернул.

Петрамович в суде раскаялся и признал свою вину. Просил прощения у потерпевших и обещал вернуть деньги. "Я обманул и это мой крест на всю жизнь",– заявил он в суде.

Вертикальщик в конце 2016 года скрылся с крупной суммой чужих денег, но в феврале 2017 года был задержан правоохранительными органами и помещен в СИЗО.

Дело беглого вертикальщика: назанимал полмиллиона долларов и сбежал>>

 
Теги: Минск
 
 
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Санкция одной из статей Уголовного кодекса, по которой бывшему чиновнику предъявлено обвинение, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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