Лицеисту вручена благодарность Минобразования за спасение тонувшего в Свислочи мальчика

Виталий Титов и Игорь Карпенко

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко вручил сегодня первокурснику Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения Виталию Титову благодарность министерства за спасение тонувшего в Свислочи мальчика, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко поблагодарил Виталия и вручил парню памятный подарок. Министр отметил, что ему нередко приходится награждать педагогов, участников олимпиад, но этот раз для него особенный. "Простой мальчишка из простой семьи, выбравший рабочую профессию. Вот так, не задумываясь, просто по-человечески совершил геройский поступок. Это пример для молодых людей", - подчеркнул министр. Он отметил, что 15-летний лицеист еще не состоялся как профессионал, но как человек и гражданин - уже успел. В лицее парень учится на электрогазосварщика - пошел по стопам отца.

Журналистам Виталий признается, что не ожидал такого внимания к своему поступку. Вспоминает, что в тот день не сразу увидел тонущего ребенка. "Времени думать не было, все произошло слишком быстро. Стало холодно, только когда вылез из воды. А сразу, как прыгнул, холода не почувствовал", - рассказывает он.

Одногруппники на следующий день встретили друга аплодисментами. А для самого парня эта история стала уже личной, он отслеживает, как себя чувствует спасенный мальчик.

Как сообщалось, 28 октября в Свислочи в районе улицы Даумана в Минске едва не утонул девятилетний мальчик. До прибытия спасателей и скорой помощи ребенка вытащил из воды случайно проходивший мимо Виталий Титов. Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощи без дыхания и сердцебиения. Медики смогли запустить сердце ребенка. Сейчас он находится в 2-й городской детской клинической больнице. Его состояние стабильное, тяжелое.

Милиция проводит проверку по факту происшествия. Опрошены свидетели и очевидцы. Милиционеры посещали место жительства родителей мальчика. Семья несовершеннолетнего состоит на контроле в учреждении образования. В обстоятельствах произошедшего разбирается и УСК по Минску. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, из-за которых ребенок оказался в опасной ситуации.-0-