ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси планируется ввести административную ответственность за лишние суммы в жировках

01.11.2017 11:00 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется ввести административную ответственность за лишние суммы в жировках, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик.

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях" уже принят в первом чтении. В процессе подготовки ко второму Администрация Президента предложила включить в одну из статей КоАП ответственность за выставление платы за основные услуги, которая превышает их реально оказанный объем.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 108
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется ввести административную ответственность за лишние суммы в жировках, сообщила корреспонденту БЕЛТА...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Дубровно в Днепр выпустят около 2 тонн рыбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика