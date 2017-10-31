ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восстановлена работа погранпереходов на границе Крыма и Украины

01.11.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Работа трех пунктов пропуска на границе Крыма и Украины восстановлена, передает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ России.

"Все три пункта пропуска на границе Крыма и Украины, которые ранее временно приостановили свою работу из-за технических неполадок, работают в обычном режиме", — отметили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что работа всех пунктов пропуска на границе полуострова и Украины была временно приостановлена в среду.

Причиной остановки погранпереходов назвали технические проблемы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина временной приостановки – технические неполадки, которые произошли в ночь на среду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Санитарная служба проверила мини-рынок на "Южном": изъяли 27 кг продукции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика