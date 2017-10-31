Восстановлена работа погранпереходов на границе Крыма и Украины

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Работа трех пунктов пропуска на границе Крыма и Украины восстановлена, передает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ России.

"Все три пункта пропуска на границе Крыма и Украины, которые ранее временно приостановили свою работу из-за технических неполадок, работают в обычном режиме", — отметили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что работа всех пунктов пропуска на границе полуострова и Украины была временно приостановлена в среду.

Причиной остановки погранпереходов назвали технические проблемы.