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Восстановлена работа погранпереходов на границе Крыма и Украины
01.11.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Работа трех пунктов пропуска на границе Крыма и Украины восстановлена, передает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ России.
"Все три пункта пропуска на границе Крыма и Украины, которые ранее временно приостановили свою работу из-за технических неполадок, работают в обычном режиме", — отметили в ФСБ.
Ранее сообщалось, что работа всех пунктов пропуска на границе полуострова и Украины была временно приостановлена в среду.
Причиной остановки погранпереходов назвали технические проблемы.
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Причина временной приостановки – технические неполадки, которые произошли в ночь на среду.
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