РЕПОРТАЖ: Прогулка по Люксембургу: аббатство, казематы и сиреневая Мелузина

Достаточно давно взяла за правило: первое впечатление о новом городе начинать складывать только по приезде. Поэтому нарочно не смотрю фото, прицельно не читаю о достопримечательностях. Такая тактика была всегда. И только с Люксембургом вышло по-другому: знакомиться с ним начала еще в Минске, когда за несколько дней до командировки мы с фотографом остались без номера в отеле, а возможные для бронирования предложения (даже с запредельной стоимостью) улетали с "Букинга" как горячие пирожки. В результате наше деловое путешествие началось с подлюксембургской пасторали.

Выглядит она вот так. Ничего не напоминает? Лично мне - очень. Особенно места в районе Логойска. Потому глядя в окно из номера, особенно утром, когда в тумане не разглядеть окрестностей, было ощущение, что из Беларуси не уезжала. Не забыть о том, что мы все-таки в гостях, помогали то и дело снующие любители поиграть в гольф.

Интересно, что место, где мы поселились, находилось примерно в 15 км от города, но добраться до туда на каком-то транспорте кроме личного автомобиля или такси не представляется возможным. Поэтому если вдруг захотите там остановиться и приехали не на машине, то зарезервируйте в бюджете 120 евро - именно столько вам обойдется поездка туда/обратно на частном извозчике.

А вот до центра Люксембурга из аэропорта можно добраться не только на авто, но и на автобусе №16. Стоимость одноразового билета - 2 евро. Если же посчастливилось прибыть в субботу, то все прелести общественного транспорта удастся ощутить, не потратив ни евроцента, потому что весь транспорт Люксембурга в шестой день недели возит пассажиров бесплатно. Таким образом власти пытаются стимулировать приток местного населения и туристов в город.

Поскольку в Люксембург мы приехали не забавы ради, а пользы для, заблудиться в городе попросту не было времени. Но зато удалось послушать сжатую версию экскурсии, которую для белорусской делегации провела экскурсовод Светлана Матген.

Началась она с площади Парадов (Place d'Amies). Это, кстати, единственная площадь в городе, которая была запланирована именно как площадь. Все остальные появились в результате разрушений зданий.

На площади Парадов в 1910 году открылось здание Муниципалитета. Свои прямые функции он выполнял вплоть до 1952 года, а позже здесь разместился Европейский суд объединения угля и стали. Сейчас в здании проводятся конференции и выставки. Особо любим люксембуржцами Русский бал, который проходит здесь традиционно на Старый Новый год.

Далее по курсу - площадь Гийома II. Местные жители уверяют, что все путешественники-потеряшки рано или поздно, но выходят именно на нее.

Прямо в центре установлен памятник Вильгельму II. Именно этот правитель сыграл решающую роль в обретении Люксембургом независимости, потому горожане особо его почитают. Именно он даровал первую либеральную конституцию, которая сильно ограничивала полномочия монарха. При Вильгельме II Нассау-Оранском Люксембург получил не только политическое, но и экономическое развитие.

Кстати, род Нассау-Оранских в ту пору был тесно связан с российскими Романовыми - Вильгельм II был женат на Анне Павловне, дочери императора Павла I. Свадьба состоялась в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге.

В 1830 году на площади была построена городская ратуша - власти трудятся в здании и по сей день. Правда, понять, что это за здание, можно только если быть с экскурсоводом или хорошенько подготовиться к самостоятельной прогулке, потому что у входа значится надпись "Hotel de Ville".

Около ратуши можно увидеть фонтан, который венчает фигурка лисы. Монумент установили в память о писателе и поэте Мишеле Роданже, перу которого принадлежит сатирический "Роман о Лисе". В нем рассказывается о забавных, но нередко и жестоких проделках лиса Ренара, его вражде с волком Изенгрином, взаимоотношениях с владыкой зверей львом Ноблем и его двором, любовных интригах с супругой Изенгрина волчицей Грызентой. В основном из всех ситуаций лис Ренар выходит победителем.

Дворец Великих Герцогов является резиденцией люксембургских монархов. Интересно, что Люксембург - единственное герцогство в мире, оно было провозглашено в 1815 году после наполеоновских войн. Полную независимость Люксембург получил только в 1967 году. Сейчас герцогством правит Анри Альбер Габриель Феликс Мари Гийом.

Во дворце герцог Анри только работает - живет он и его семья в замке в 25 км на север от города. Понять, находится ли правитель на рабочем месте, можно по развевающемуся флагу, который приспускают, когда он покидает здание.

Напротив Дворца Великих Герцогов установлено шесть необычных осветительных столбов, вверху которых вмонтированы золоченые маски с разными выражениями лиц. Создается ощущение, что куда бы ни перемещался проходящий мимо человек, маски смотрят прямо на него. Жутковато, знаете ли.

На гербе Люксембурга - красный лев. Он же красуется на неофициальном флаге, который, кстати, люксембуржцы любят больше, чем официальный красно-бело-голубой. В свое время даже предлагалось сделать официальными оба варианта, но договориться, какой в каких случаях использовать, не получилось.

Вообще в Люксембурге проживает более 170 национальностей на примерно 500 тыс. жителей. Государственных языка три: люксембургский, французский и немецкий. Дети идут в так называемую игровую школу с четырех лет. Поскольку в стране проживает большое количество иностранцев, власти опасаются, что люксембургский язык уйдет в небытие, поэтому в школьной программе он является обязательным для изучения.

Есть у Люксембурга и свой девиз - "Mir welle bleiwe wat mir sinn". На русский язык это переводится как "Мы хотим остаться теми, кто мы есть". Как по мне, так очень волевые слова для страны, "зажатой" между двумя могущественными соседями - Францией и Германией. И ведь работает девиз: люксембуржцами как никому другому умело удается сохранять баланс и независимость.

В самом близком соседстве с Дворцом Великих Герцогов располагается законодательный орган - Палата депутатов. Всего их 60 человек, избираются на пять лет. Кстати, в Люксембурге женщины получили право голосовать 26 октября 1919 года, что довольно рано для Европы. Во Франции, например, это случилось после Второй мировой войны, в Швейцарии - только в 1971 году.

И еще один любопытный факт, касающийся женщин у власти. В 1907 году в Люксембурге были приняты поправки в порядок наследования престола Нассауского дома. Старшая дочь Вильгельма IV получила право на герцогский престол, после нее туда были включены ее мужские потомки, рожденные в браке. В случае их отсутствия или отказа от престола, на него могли претендовать другие дочери герцога в порядке первородства. Правда, необходимость внесения поправок была вызвана не столько борьбой за права женщин, сколько необходимостью - у Вильгельма IV не было сыновей.

Исторический центр Люксембурга хорош как при свете дня, так и в ночной подсветке. Это как раз та часть города, которая больше других говорит о непростой судьбе герцогства. Годом его основания считается 963-й - граф Зигфрид увидел стратегическую позицию данной территории и построил здесь свой замок - Lucilinburhuc (малый замок), от которого и пошло современное название страны.

Но не моя цель - пересказывать все этапы на пути независимости, расскажу только о том, что сохранилось до настоящих дней. По сути, не так уж и много - от былой крепости осталось не более 10%.

Например, деревянный мост, нижняя часть которого 1735 года постройки, верхняя - воссоздана позднее.

А еще казематы Бок - система подземных переходов и руины от старинной крепости. Их общая протяженность составляет около 17 км, хотя когда-то коридоры тянулись на 23 км. На период военных действий первой половины 20 века эти катакомбы служили надежным укрытием для тысячи войск. Они вмещали и лошадей, и мастерские, и пекарни. Сейчас для публичных посещений открыты небольшие участки, и только с марта по октябрь.

На берегу реки Альзетт расположено аббатство Ноймюнстер. Пожалуй, это ключевое архитектурное сооружение старого города. Оно было построено монахами ордена святого Бенедикта в 1606 году, после того как располагавшаяся на плато Альмюнстер древняя обитель бенедиктинцев была разрушена. В 1684 году в результате сильного пожара оригинальный Ноймюнстер был основательно поврежден, но уже спустя четыре года аббатство удалось восстановить, а в 1720 году еще и существенно расширить. В свое время здесь располагался военный госпиталь. А после и вплоть до 1984 года - тюрьма. Теперь это культурный центр. Кстати, именно он принимал участников Белорусско-европейского инвестиционного форума, который прошел в Люксембурге 27 октября.

Хочется рассказать и об одной из легенд Люксембурга - о русалке Мелузине. В один из дней, прогуливаясь вдоль реки Альзетт, граф Зигфрид увидел удивительной красоты девушку. И это была любовь с первого взгляда, да такая сильная, что он сразу же предложил ей выйти за него замуж. Мелузина согласилась, но с одним условием: один день в неделю будет принадлежать только ей, и граф не должен спрашивать, что она делает, следить за ней. Зигфрид согласился на все. Много лет они были счастливы, у них родились дети. Но злые языки не давали графу покоя. И в один из дней он решил нарушить данное обещание и подсмотрел в замочную скважину. То, что он увидел, потрясло его до крика: Мелузина лежала в ванной в образе русалки. Не выдержав предательства, она бросилась со скалы. И теперь каждые семь лет напоминает о себе, появляясь на белый свет из каменной стены люксембургского замка.

На противоположном от аббатства Ноймюнстер берегу Альзетт к 1050-летию со дня основания крепости Люксембург была установлена пластиковая скульптура Мелузины. Добраться до нее нам не удалось, но более пытливый турист, уверена, обнаружит сиреневого цвета русалку. Ошибиться практически невозможно.

Но не только исторический центр примечателен в Люксембурге. Именно здесь начиналось Европейское объединение угля и стали, из которого, по сути, вышел Европейский союз. Лидеры объединения долго не могли решить, где же будут располагаться его основные институты. И премьер-министр Люксембурга взял да и предложил свою территорию, а остальные взяли да и согласились. Позже было принято решение оставить в Люксембурге только финансовые и юридические структуры.

Золотые башни - это суда Европейского союза. Также в Люксембурге расположены Европейская счетная палата, Европейский инвестиционный банк, Ведомство официальных публикаций ЕС, Генеральный секретариат Европейского парламента.

Ну и, конечно, несколько слов о тех впечатлениях, которые оставил во мне Люксембург без относительно его исторической и культурной жизни. Не могу сказать, что побывала во всех крупных европейских городах, но в десятке была точно. И только в Люксембурге опоздала купить магнитик. Опоздала дважды. А все потому, что подавляющее большинство магазинов и сувенирных лавок закрывается ровно в 18.30. И ни минутой позже. Да и лавок эти раз-два и обчелся. Продуктовые супермаркеты работают до 20.00. Люксембуржцам искренне не понять, что значит "захотелось вкусняшки в десять вечера".

На улицах города нет толпы туристов. По крайней мере, в это время года. Наверное, потому, что максимум, который бы лично я отвела для знакомства с Люксембургом, - полных два дня. И знающие люди советуют останавливаться в пригороде, чтобы насладиться комфортом и размеренностью одной из богатейших стран Европы. А в город можно съездить просто на экскурсию.

Юлия ДЫЛЕНОК,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-