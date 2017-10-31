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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 2 ноября

01.11.2017 11:42 — Новости Общества | БелТА  
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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 2 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром по северо-востоку ожидается мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5-10 м/с, по юго-западной части республики с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по северо-востоку - от нуля до минус 2. Днем - 4-10 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 2 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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