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Редчайший случай: американка забеременела, уже находясь "в положении"

01.11.2017 12:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Американка Джессика Аллен забеременела во время уже имеющейся беременности, сообщили в среду американские СМИ со ссылкой на медиков.

Случай произошел около года назад: Аллен согласилась стать суррогатной матерью для пары из Китая. Спустя некоторое время после процедуры ЭКО врачи обнаружили у нее два плода, после чего подумали, что она беременна близнецами.

Редчайший случай: американка забеременела, уже находясь "в положении"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Однако после родов выяснилось, что вынашивала Аллен не близнецов. Один младенец был меньше второго и имел меньший возраст. Позже догадки подтвердил и генетический тест: один ребенок генетически совпадал с китайской парой, другой — с партнером американки.

Несколько месяцев женщине пришлось судиться за право оставить собственного ребенка. Сейчас, по сообщениям изданий, младенец живет с ней и двумя старшими детьми женщины.

Оплодотворение яйцеклетки в ходе беременности в науке называют суперфетацией. Среди людей это явление встречается крайне редко: наукой зафиксировано порядка десяти случаев. Чаще подобное происходит у грызунов, лошадей, овец и некоторых других видов животных.

 
Теги: Минск
 
 
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Случаев суперфетации, то есть оплодотворения яйцеклетки во время беременности, в мире зафиксировано чуть более десяти.

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