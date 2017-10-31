МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Американка Джессика Аллен забеременела во время уже имеющейся беременности, сообщили в среду американские СМИ со ссылкой на медиков.

Случай произошел около года назад: Аллен согласилась стать суррогатной матерью для пары из Китая. Спустя некоторое время после процедуры ЭКО врачи обнаружили у нее два плода, после чего подумали, что она беременна близнецами.

Однако после родов выяснилось, что вынашивала Аллен не близнецов. Один младенец был меньше второго и имел меньший возраст. Позже догадки подтвердил и генетический тест: один ребенок генетически совпадал с китайской парой, другой — с партнером американки.

Несколько месяцев женщине пришлось судиться за право оставить собственного ребенка. Сейчас, по сообщениям изданий, младенец живет с ней и двумя старшими детьми женщины.

Оплодотворение яйцеклетки в ходе беременности в науке называют суперфетацией. Среди людей это явление встречается крайне редко: наукой зафиксировано порядка десяти случаев. Чаще подобное происходит у грызунов, лошадей, овец и некоторых других видов животных.