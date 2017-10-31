МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" планирует получить к лету следующего года три новых воздушных судна Embraer, сообщил на пресс-конференции в среду генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров.



© Sputnik / Марина Серебрякова Мода на борту: "Белавиа" показала новую форму летного экипажа 17

В настоящее время воздушный флот "Белавиа" насчитывает 5 — Boeing 737-800, 6 — Boeing 737-500, 7 — Boeing 737-300, 4 — CRJ-100/200 LR, 2 — Embraer 195, 2 — Embraer 175.

"Мы уделяет особое внимание развитию и модернизации нашего флота. Ранее были заключены договора с бразильской стороной о поставке двух новых судов Embraer. Недавно завершились переговоры о поставке еще одного самолета Embraer", — сказал Гусаров.

По его словам, в следующем году в дополнение к тем двум самолетом этой фирмы будет приобретен еще один.

"Планируем, что к летнему сезону будет три новых судна Embraer. Поставки будут осуществляться в апреле, мае и июне 2018 года", — сказал Гусаров.

В свою очередь директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Владимир Костин сообщил, что "Белавиа" полностью заменила весь парк воздушных судов на современные самолеты западного производства.