Посольство США в Минске снова будет выдавать визы белорусам

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Посольство США в Беларуси начнет выдачу туристических виз для всех белорусов с 2018 года, а условия для получения неэммиграционных виз в Минске уже смягчены, заявил в среду временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли.

Беларусь и США отозвали послов в 2008 году – после введения американских санкций в отношении республики и негативной оценки странами Запада выборов еще 2006 года. С тех пор получить визу в Беларуси могут лишь некоторые категории граждан.

Визы всем – со следующего года

"Впервые за десять лет мы намерены расширить консульские услуги в Минске. Сегодня мы делаем первый шаг: снижаем возрастной порог для заявителей на получение немиграционных виз с 70 до 50 лет", – заявил в среду Райли.

Дипломат уверен, что снижение возрастного ограничения откроет возможность получать визу большему числу белорусов. Вскоре обещают и вовсе снять барьеры для получения разрешения на въезд в США – сейчас белорусам приходится делать это в Киеве или Варшаве.

"Мы планируем открыть возможность подачи заявлений для получения немиграционных виз для всех граждан Республики Беларусь в начале 2018 года. Впервые за десять лет любой житель Беларуси сможет прийти в посольство США в Минске, чтобы получить американскую визу, не будет необходимости ехать в соседние страны", – добавил Райли.

Дипвойна между РФ и США ускорила решение

Между Россией и США продолжает разворачиваться скандал, связанный с дипломатическими помещениями и отзывами сотрудников. На фоне сокращения числа сотрудников консульств в Москве диппредставительства США в РФ прекратили принимать заявления на визы от белорусов.

"Закрытие визовых услуг для граждан Беларуси в посольстве США в Москве ускорило этот процесс. Мы поняли, что непростой процесс получения визы, с которым приходилось сталкиваться белорусским гражданам, стал еще более сложным. Мы постарались ускорить расширение визовых услуг, чтобы сложности в отношениях между Россией и США не повлияли на граждан Беларуси", – признал Райли, его слова привела БелТА .

Следующий шаг – возвращение послов

Белорусско-американские отношения потеплели после президентских выборов 2015 года – сейчас США приостановили санкции в отношении большинства белорусских предприятий и физлиц. Два года продолжается разговор и о возможном возвращении послов в страны.

Сейчас дипломатически страны связаны лишь на уровне временных поверенных, однако в скором времени можно ожидать и возвращения статуса посла. Фактически для этого необходимо лишь снять ограничение на количество сотрудников посольств.