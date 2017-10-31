Над Беларусью в сутки пролетает от пятисот до тысячи самолетов

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Над территорией Беларуси каждые сутки пролетает от 500 до 1000 воздушных судов, сообщил на пресс-конференции в среду директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Владимир Костин.

"В силу своего географического положения воздушное пространство Беларуси активно используется зарубежными авиакомпаниями. По воздушному пространству республики проложено 50 маршрутов", — сказал Костин. Он также отметил, что каждый сутки над страной пролетает от 500 до одной тысячи самолетов, принадлежащих различным зарубежным авиакомпаниям.

По его словам, в Национальном аэропорту Минск осуществляет посадку большое количество воздушных судов, которые следует через Беларусь транзитом.

Говоря о модернизации Нацаэропорта, Костин сообщил, что вторая взлетная полоса будет открыта 7 ноября 2018 года. "Все работы по ее возведению идут в соответствии с графиком, она будет открыта в намеченный срок", — сказал он.

В свою очередь генеральный директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян заявил, что работы по замене технологического оборудования будет завершены до конца 2017 года.

По его словам, проводится модернизация терминала аэропорта — будут обновлены лифты, эскалаторы, появятся телескопические трапы.