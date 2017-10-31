ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Над Беларусью в сутки пролетает от пятисот до тысячи самолетов

01.11.2017 13:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Над территорией Беларуси каждые сутки пролетает от 500 до 1000 воздушных судов, сообщил на пресс-конференции в среду директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Владимир Костин.

Над Беларусью в сутки пролетает от пятисот до тысячи самолетов
© Pixabay
"Трансавиаэкспорт" планирует перевозить на Boeing грузы из КНР в Европу

"В силу своего географического положения воздушное пространство Беларуси активно используется зарубежными авиакомпаниями. По воздушному пространству республики проложено 50 маршрутов", — сказал Костин. Он также отметил, что каждый сутки над страной пролетает от 500 до одной тысячи самолетов, принадлежащих различным зарубежным авиакомпаниям.

По его словам, в Национальном аэропорту Минск осуществляет посадку большое количество воздушных судов, которые следует через Беларусь транзитом.

Говоря о модернизации Нацаэропорта, Костин сообщил, что вторая взлетная полоса будет открыта 7 ноября 2018 года. "Все работы по ее возведению идут в соответствии с графиком, она будет открыта в намеченный срок", — сказал он.

В свою очередь генеральный директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян заявил, что работы по замене технологического оборудования будет завершены до конца 2017 года.

По его словам, проводится модернизация терминала аэропорта — будут обновлены лифты, эскалаторы, появятся телескопические трапы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минтрансе обещают, что вторую взлетную полосу в Национальном аэропорту откроют 7 ноября 2018 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Регулярные рейсы в Таллин и Казань. С кем ведут переговоры о полетах в минский аэропорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика