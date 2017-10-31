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Задержан минчанин, который рекламировал секс-услуги подруги в соцсетях

01.11.2017 13:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. 21-летний безработный, который уговорил свою знакомую заниматься проституцией и рекламировал ее услуги в соцсетях, задержан столичными правоохранителями.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратился мужчина, который сообщил о профиле в социальных сетях, владелец которого постоянно размещает на ленте материалы порнографического характера. Кроме того, он предлагал желающим воспользоваться интимными услугами молодой женщины.

Задержан минчанин, который рекламировал секс-услуги подруги в соцсетях
© Flickr/ Bobby Das
ГУВД: минчанин вербовал девушек для занятия проституцией

Сотрудники ведомства выяснили, что владелец профиля — неработающий, ранее не судимый 21-летний минчанин. Девушка, услуги которой он столь активно рекламировал — его знакомая, неработающая жительница столицы 23 лет.

Молодые люди знакомы с 2013 года — они оба обучались в одном из средних специальных столичных учебных заведений. Когда у парня возникли финансовые трудности, он предложил своей знакомой заниматься проституцией под его началом. Девушка сначала отказалась, но после уговоров все же дала согласие "подработать" таким путем. Как выяснилось в ходе расследования, молодой человек воспитывался в неблагополучной семье, а девушка росла в интернатном учреждении.

В настоящее время несостоявшийся сутенер задержан. Проводятся необходимые следственные действия.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела за распространение порнографических материалов и вовлечение в занятие проституцией.

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Теги: Минск
 
 
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Чтобы поправить свое материальное положение, молодой человек уговорил подругу "подработать" проституцией.

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