Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Олимпийский огонь доставили в Южную Корею, где в феврале будущего года пройдут XXIII зимние Олимпийские игры, сообщает Sputnik.

Церемония зажжения Олимпийского огня состоялась в храме Геры в Древней Олимпии 24 октября . Первым факелоносцем стал участник Игр-2014 лыжник Апостолос Ангелис, затем эстафету принял южнокорейский футболист Пак Чи Сон.

В среду огонь прибыл из Греции в аэропорт Инчхона. На торжественной церемонии пламя несли олимпийская чемпионка фигуристка Ким Ю На и министр спорта Южной Кореи То Чон Хван.

"Сегодняшнее событие — это очень важный и гордый символ нашей работы и страсти по организации в нашей стране одного из самых захватывающих спортивных событий", — заявил глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом.

Олимпийский огонь в течение 100 дней увидят жители 17 городов и провинций, протяженность маршрута составит 2018 километров. Участие в эстафете примут 7,5 тысяч человек. Первой Олимпийский огонь понесла 13-летняя фигуристка Ю Ён. Юная спортсменка призналась, что для нее большая честь принять участие в эстафете. По словам Ён, она навсегда запомнит этот день.



© REUTERS/ Kim Hong-ji Первым факелоносцем стала 13-летняя южнокорейская фигуристка Ю Ён, она пробежала с огнем 200 метров

Эстафета пройдет под лозунгом "Пусть все сияют", который, по замыслу организаторов, говорит о свете олимпийского пламени, который сближает всех людей мира.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.