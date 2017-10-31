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Прокурор просит 10 лет для занявшего $500 тыс. беглого вертикальщика

01.11.2017 14:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Государственный обвинитель попросил суд назначить бывшего заместителя председателя Первомайского райисполкома Николая Петрамовича к десяти годам лишения свободы.

Сегодня в суде Первомайского района Минска, где слушается уголовное дело по обвинению бывшего вертикальщика и депутата горсовета Петрамовича в покушении на мошенничество и дачи взяток, прошли прения сторон.

Выступая в судебных прениях, государственный обвинитель Екатерина Высоцкая заявила, что вина Петрамовича полностью доказана. Она попросила суд назначить Петрамовичу десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, кроме этого она попросила суд применить к обвиняемому конфискацию имущества.

Прокурор отметила, что обвиняемый признал свою вину частично, отрицая умысел на завладение деньгами его кредиторов. Убеждая суд назначить ему 10 лет лишения свободы, гособвинитель заявила, что в ходе судебного разбирательства было установлено, что вина экс-чиновника доказана в полном объеме.

Адвокат просила суд назначить максимально мягкое наказание. Суд также выслушал потерпевших и некоторые из них заявили, что 10 лет для обвиняемого — слишком строгое наказание.

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые из потерпевших кредиторов обвиняемого заявили в суде, что десять лет для него слишком строгое наказание.

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